Un berretto che non metti più può diventare uno gnomo di Natale, un coprivaso o una borsa portaoggetti. Ecco come recuperarlo senza buttarlo.

Il cappello di lana che hai ritrovato in fondo all’armadio si è allargato, ha perso la forma o non ti piace più il colore? Prima di gettarlo via conviene pensare a quello che può diventare, perché la lana è un materiale morbido e versatile, adatto soprattutto ad accessori per la casa e decorazioni invernali.

Le idee raccolte sono otto, e in molti casi non serve saper cucire: bastano qualche nastro, un po’ di materiale di recupero e un pizzico di fantasia.

Gnomi, coprivasi e borse: le idee con il berretto intero

La proposta più originale è trasformare il berretto nel cappello di uno gnomo natalizio. Si riempie un vecchio calzino pulito con ritagli di stoffa, si chiude con uno spago e lo si sistema in verticale. La barba si ricava da un ritaglio di tessuto bianco, da lana avanzata o da pelliccia sintetica recuperata, mentre una pallina di legno fa da naso. Il cappello va abbassato fino a coprire la parte alta della barba. Se il berretto ha già un pon pon, non serve altro.

Il berretto può anche rivestire un vaso da appartamento. Va scelto un vaso di misura compatibile, il bordo del cappello si ripiega e si può aggiungere un nastro di stoffa. Trecce, fantasie norvegesi e colori neutri creano un’atmosfera calda. Il cappello deve restare un rivestimento esterno, da togliere ogni volta che si annaffia la pianta, perché la lana non deve stare a contatto con acqua stagnante o terriccio umido: rischia muffa e cattivi odori.

Se il berretto è abbastanza grande e resistente, si può trasformare in una piccola borsa portaoggetti. La forma chiusa sul fondo permette di risparmiare sulla struttura. Si inserisce una fodera ricavata da una vecchia federa o da una camicia, si fissa lungo il bordo superiore e si aggiungono un cordoncino o una chiusura con bottone e un manico di tessuto resistente. Va evitato il peso eccessivo, che potrebbe deformare le maglie.

Palline, pon pon e sacchetti profumati

Quando il cappello è troppo rovinato per essere usato intero, si possono recuperare le parti integre. Su un cartoncino si disegna la sagoma di un cuore, di una stella o di un alberello, si stabilizza la maglia con una cucitura lungo il contorno e si ritagliano due pezzi uguali. Si cuciono insieme lasciando un’apertura per l’imbottitura, poi si chiude e si aggiunge un nastrino per appendere la decorazione all’albero. Anche una vecchia pallina natalizia integra si può avvolgere con un ritaglio di lana e fermare con un fiocco.

Il pon pon, staccato con attenzione senza tagliare i fili che tengono insieme il gomitolo, diventa un addobbo con un cordoncino oppure la decorazione di una borsa o di un pacchetto regalo. Più pon pon uniti con un filo resistente formano una ghirlanda da appendere a una mensola. Queste decorazioni vanno tenute lontano dai bambini piccoli e dagli animali domestici, soprattutto se hanno elementi facilmente staccabili.

Un berretto grande può anche diventare un contenitore profumato per cassetti o armadio. Dentro si mette un sacchetto di cotone con fiori di lavanda essiccati, si chiude con un nastro e si sistema tra i maglioni o la biancheria. Se il cappello è molto ampio, dalla stoffa si ricavano più sacchetti piccoli. La lavanda profuma, ma non è un rimedio contro le tarme: per proteggere gli indumenti servono capi puliti, asciutti e conservati in modo adeguato.

Il cappello come rivestimento per la borsa dell’acqua calda

Un cappello sufficientemente grande può fare da rivestimento aggiuntivo per una piccola borsa dell’acqua calda. Si inserisce la borsa lasciando accessibile il tappo e si controlla che il tessuto resti fermo. La lana rende più confortevole il contatto con la superficie. Il rivestimento artigianale non sostituisce però quello di sicurezza previsto dal produttore: non va usata acqua bollente, la borsa deve essere integra e non va appoggiata a lungo sulla pelle.

Recuperare il filo per rammendare

Se il cappello è lavorato a maglia con un filato continuo e le cuciture si possono aprire senza danneggiarlo, si può recuperare gran parte della lana. Si individua il punto in cui termina la lavorazione, si scioglie la chiusura e si disfano le maglie poco alla volta, raccogliendo il filo in una matassa senza tirarlo. Il filo può servire per rammendare piccoli buchi nei maglioni, per decorazioni all’uncinetto o per nuovi pon pon. Nei cappelli fatti con tessuti tagliati e cuciti si ottengono soltanto piccoli tratti di filo, che si possono usare come imbottitura.

Prima di ogni lavorazione il berretto va lavato secondo l’etichetta e asciugato del tutto. I pelucchi si tolgono con un levapelucchi, facendo attenzione alle maglie, e si controllano i buchi. Se il cappello è a maglia, prima di tagliarlo conviene stabilizzare i bordi con una cucitura, perché il tessuto potrebbe disfarsi.