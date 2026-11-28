Macchine o pesi liberi, quale scegliere per allenarsi meglio?

In palestra c’è un’enorme varietà di attrezzi, dai manubri ai kettlebell fino alle file di macchine, e spesso le regole non scritte e i consigli contrastanti sulla tecnica confondono anche chi si allena con costanza. Le macchine hanno un vantaggio evidente: ogni attrezzo è accompagnato da istruzioni e spesso da uno schema del corpo che evidenzia il muscolo interessato. È per questo che molte persone seguite da una personal trainer preferiscono la parte con le macchine a quella con i pesi liberi.

La domanda ricorrente è se sia sensato costruire una routine basata solo sulle macchine. È possibile, perché si possono lavorare tutti i principali gruppi muscolari, ma così si rinunciano ad alcuni benefici.

Cosa offrono i pesi liberi

Con i pesi liberi, come manubri, bilanceri, kettlebell, palle mediche e persino cavigliere, il movimento non è guidato su una traiettoria fissa. Il corpo deve quindi stabilizzare il carico, e questo allena equilibrio, controllo e coordinazione insieme alla forza.

Un esempio è l’affondo inverso con i manubri: per mantenere equilibrio e controllo lavorano insieme core, anche, ginocchia e caviglie. Sulla pressa, invece, il corpo è seduto e sostenuto, e in caso di difficoltà si può appoggiare una barra di sicurezza.

I pesi liberi sono spesso anche più disponibili. Alle cinque di un martedì pomeriggio, scrive l’autrice, di manubri ce ne sono di solito abbastanza, mentre per una sola pressa può formarsi una fila. Proprio la loro richiesta di coordinazione e stabilità, però, li rende più complessi da eseguire in sicurezza, soprattutto per chi inizia un esercizio o solleva più di quanto riesca a controllare.

Quando le macchine sono utili

Le macchine isolano bene i gruppi muscolari, sono utili per affaticare parti specifiche del corpo e, guidando il movimento, possono far sentire più sicuri con carichi elevati. La loro semplicità le rende adatte a tutti i livelli di esperienza.

Per i principianti aiutano a costruire la connessione mente-muscolo e a imparare i pattern di movimento. Per chi è esperto offrono la possibilità di lavorare con pesi più alti e con meno paura di infortunarsi. Per gli adulti più anziani garantiscono una stabilità in più quando l’equilibrio è un problema.

Quanto a forza e aumento della massa muscolare, nessuno dei due approcci è intrinsecamente migliore. Una meta-analisi del 2023 ha esaminato 13 studi e non ha rilevato differenze tra le modalità nella forza massimale, nell’ipertrofia e nella performance di salto.

Come combinarli nella stessa seduta

Cori Ritchey usa le macchine a fine allenamento, quando la fatica aumenta e gli errori diventano più probabili. Ad esempio, chiude il giorno dedicato alle squat con la leg extension per lavorare a fondo i quadricipiti, e nel giorno dello stacco fa lo stesso con il curl per i femorali.

La combinazione che propone a molte sue clienti parte dai pesi liberi: uno o due esercizi multiarticolari all’inizio, per favorire stabilità, equilibrio e controllo. Seguono due o tre macchine sui gruppi muscolari da potenziare, quando il corpo è già un po’ affaticato e il rischio di infortunio è minore. Questo consente di spingere i muscoli vicino al cedimento, cioè al punto in cui non si riesce a completare un’altra ripetizione con una buona esecuzione.