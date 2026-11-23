Contributi regionali per le PMI di moda e design in Lombardia: fino all'80% delle spese ammissibili, con domanda sulla piattaforma Bandi e Servizi.

La Regione Lombardia ha pubblicato un bando dedicato alle piccole e medie imprese dei settori moda e design. Le aziende possono presentare un progetto che motivi la necessità di un percorso di accelerazione d’impresa, con un contributo pubblico sulle spese del progetto.

Gli ambiti di intervento ammessi

Il bando riguarda quattro ambiti. Il primo è l’accelerazione commerciale, con la diversificazione produttiva, la riorganizzazione aziendale e la strutturazione del management in relazione ai settori moda e design. Il secondo è l’upgrade d’impresa, inteso come evoluzione tecnica e strutturale o come crescita di capacità e visibilità.

Il terzo ambito riguarda la sostenibilità della filiera, sia ambientale sia etico/sociale, e i modelli di produzione, gestione e business che sostengono la circolarità e la resource efficiency. Il quarto ambito è lo sviluppo, la prototipazione fisica e il lancio di un nuovo oggetto di design ideato o progettato da un giovane designer di età inferiore ai 35 anni, valido solo per il design.

Importi del contributo

Il contributo copre l’80% delle spese ammissibili del progetto, con una quota fino al 90% per le imprese a titolarità giovanile o con quota giovanile prevalente nel sistema di amministrazione. Il contributo massimo erogabile è di 25.000,00 euro.

Se il progetto include la realizzazione del prototipo fisico di un nuovo oggetto di design, il tetto sale a 35.000,00 euro.

Come aderire e a chi rivolgersi

L’adesione avviene esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia. La procedura è valutativa a graduatoria.

Per chiarimenti sui contenuti del bando e sulla presentazione delle domande è disponibile la casella marketingterritoriale@. Per l’assistenza tecnica sul servizio online si può scrivere a bandi@ oppure chiamare il numero verde 800.131.151, attivo dal lunedì al sabato escluso i festivi, dalle 8:00 alle 20:00 per questioni tecniche e dalle 8:30 alle 17:00 per richieste di assistenza tecnica.