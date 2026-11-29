Sole, Luna, Venere e Mercurio scandiscono la settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2026, con Vergine e Pesci in primo piano.

L’oroscopo della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2026 si apre con il Sole in Sagittario che forma un trigono con Saturno, un aspetto che in astrologia favorisce la costanza e la capacità di portare a termine ciò che si è cominciato. Le previsioni pubblicate il 28 novembre indicano anche l’ingresso di Venere in Scorpione e poi di Mercurio in Sagittario, i due passaggi che segnano il cambio di tono dei giorni successivi.

Il calendario dei passaggi planetari

Lunedì 30 novembre la Luna entra nel segno del Leone, mentre martedì 1° dicembre passa in Vergine e vi resta anche mercoledì 2. Giovedì 3 e venerdì 4 la Luna è in Bilancia, poi nel weekend, sabato 5 e domenica 6, raggiunge lo Scorpione.

Il passaggio più atteso è quello di Venere in Scorpione, previsto per venerdì 4 dicembre. Le fonti lo collegano alla sfera dei sentimenti e al bisogno di autenticità nei rapporti. Una delle previsioni ricorda inoltre che Venere aveva iniziato il suo moto retrogrado proprio in Scorpione, ad ottobre.

Domenica Mercurio entra in Sagittario. Secondo le previsioni, la fase che si apre con questo passaggio è più loquace e ricca di idee, con la voglia di dire le cose come stanno.

Vergine e Pesci, i segni in evidenza

Il titolo della previsione principale mette in evidenza due segni: Vergine al top e Pesci pazienti. Per la Vergine, il testo parla di una settimana in cui bisogna rimboccarsi le maniche, con un problema da affrontare e la casa che torna al centro domenica, quando Mercurio entra in Sagittario. Per i Pesci le fonti non offrono dettagli ulteriori oltre al titolo.

Le previsioni sono divise per segno, con indicazioni su amore, salute e lavoro. Nella versione con l’elenco dei segni, ogni sezione occupa poche righe e propone un suggerimento pratico, come rivedere le priorità o concedersi una serata senza impegni.

Come leggere l’oroscopo come guida alla settimana

Il materiale non parla di sfilate né di post sui social dei personaggi famosi. Ciò che offre è una struttura già ordinata per temi, con date precise e passaggi che si possono seguire giorno per giorno. Chi vuole usare l’oroscopo come guida alla settimana può partire dalle date indicate e confrontare il proprio segno con quello delle altre fasi.

Le previsioni sono disponibili anche su Spotify, e la fonte suggerisce di leggere l’oroscopo anche per il segno dell’Ascendente, per trovare spunti in più.