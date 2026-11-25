Nei cassetti del comò ci sono tovaglie ricamate a mano che possono tornare utili per l'albero e la casa di Natale.

Nei cassetti del comò, negli armadi o tra la biancheria del corredo della nonna capita spesso di trovare vecchie tovaglie ricamate. Anche con qualche macchia o un piccolo strappo, hanno dettagli che i tessuti moderni difficilmente offrono: fiori ricamati a mano, bordi di pizzo, motivi traforati e merletti delicati.

Proprio questi elementi possono diventare decorazioni natalizie con un fascino vintage. Con un po’ di fantasia, lo stesso tessuto può trasformarsi in palline per l’albero, angioletti, ghirlande, stelle imbottite e altri addobbi romantici, in cui ogni pezzo richiama una storia di famiglia.

Palline, angioletti e stelle con i ricami

Per le palline dell’albero si recuperano le parti ancora integre della tovaglia, scegliendo i ritagli con i ricami più belli, come i motivi floreali, le iniziali o i dettagli in rilievo. Si avvolgono attorno a vecchie palline infrangibili, anche scolorite o rovinate, si raccolgono i lembi in alto e si fissano con un nastrino di raso, dello spago sottile o un piccolo fiocco di velluto. Il gancetto originale resta libero, così la decorazione si appende senza difficoltà. Le tovaglie bianche e color avorio si abbinano bene a nastri dorati, verde salvia o rosso bordeaux.

Per gli angioletti si usano i bordi di pizzo e i merletti. Il ritaglio viene disposto a forma di cono e fissato con qualche punto di cucitura. La testa è una perlina di legno abbastanza grande, mentre le ali nascono da un secondo ritaglio di pizzo piegato a fisarmonica. Un nastrino intorno al collo e un cordoncino completano il lavoro, che non richiede molti dettagli.

Con la stessa logica si possono realizzare stelle, cuori o piccoli alberi in stoffa. Il modello si disegna su un cartoncino, si ritagliano due pezzi uguali e si cuciono lungo il perimetro lasciando un’apertura. Dopo aver rivoltato il tessuto, si inserisce un’imbottitura morbida, si chiude l’apertura e si aggiunge un nastrino per appendere l’addobbo.

Ghirlande, lanterne e quadretti

Una tovaglia ricamata può rivestire anche una ghirlanda, su una base circolare di cartone rigido, paglia o rametti intrecciati. Se il tessuto è irrecuperabile, se ne ricavano strisce da avvolgere attorno alla struttura. Se invece si vuole conservarlo intero, lo si drappeggia e lo si fissa sul retro con dei nastri. Pigne, rametti di abete, bacche decorative e un fiocco di velluto completano l’effetto, e un tratto di merletto lasciato pendere dona un aspetto naturale. La ghirlanda va sistemata lontano dall’umidità e dalle intemperie, che potrebbero rovinare i tessuti.

I ricami traforati danno il meglio con la luce. Dopo aver lavato e asciugato alcuni barattoli di vetro, si avvolge la superficie con un ritaglio ricamato, fissato con spago o nastro di raso. All’interno va una candela a LED alimentata a batteria: la luce attraversa le aperture del ricamo e crea un gioco di ombre. Le fiamme vere non devono mai entrare in contatto con tessuti o pizzi.

Le lavorazioni più elaborate possono diventare quadri. I motivi ancora integri si inseriscono in vecchie cornici oppure si tendono dentro telai circolari da ricamo, con un fiocco rosso o una stellina di legno in alto. Con tre telai di misure diverse si può creare una composizione da appendere alla parete durante le feste.

Come recuperare la tovaglia senza rovinarla

Prima di tagliare una tovaglia, conviene valutarne le condizioni e il possibile valore storico o affettivo. Alcune si possono recuperare con un lavaggio delicato o con un intervento di restauro tessile. Se il tessuto è fragile, ha ricami fatti a mano o appartiene a un corredo antico, meglio evitare trattamenti aggressivi, candeggina e sfregamenti energici, seguendo le indicazioni di lavaggio quando ci sono e rivolgendosi a uno specialista per i pezzi più delicati. I progetti con tagli e cuciture vanno riservati alle tovaglie già compromesse. Per quelle integre si scelgono decorazioni reversibili, con nastri, pieghe e fissaggi che non danneggino le fibre.

Una tovaglia integra può anche restare com’è: distesa intorno alla base dell’albero, con i bordi ricamati in vista, e sotto qualche pacchetto regalo. Finite le feste, si ripiega e torna nell’armadio. Prima di gettare una vecchia tovaglia perché non serve più a tavola, vale la pena guardare bene i suoi ricami.