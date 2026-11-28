Come sfiatare i termosifoni e quando farlo

Termosifoni freddi in alto o con gorgoglii? Ecco come eliminare l'aria dall'impianto senza sprecare energia.

Quando i termosifoni non si riscaldano in modo uniforme, emettono gorgoglii o restano freddi nella parte superiore, nell’impianto può esserci aria accumulata. Il problema è frequente soprattutto quando si riaccende il riscaldamento dopo mesi di inattività.

Le bolle d’aria ostacolano la circolazione dell’acqua calda, riducono l’efficienza dei radiatori e favoriscono gli sprechi energetici. Lo sfiato è un’operazione semplice di manutenzione domestica che richiede pochi minuti.

Quando sfiatare i termosifoni

Il periodo migliore è l’inizio dell’autunno, prima di accendere il riscaldamento per la stagione invernale. L’operazione si può fare anche durante l’inverno, quando compaiono alcuni segnali: il termosifone è caldo in basso e freddo in alto, si sentono gorgoglii o rumori insoliti, i radiatori impiegano più tempo del solito a scaldarsi, oppure il calore non si distribuisce in modo uniforme.

In genere basta controllare i termosifoni almeno una volta all’anno, intervenendo di nuovo quando serve.

Come sfiatare i termosifoni passo dopo passo

Servono una chiavetta per la valvola di sfiato o un cacciavite compatibile, un piccolo recipiente e un panno per raccogliere eventuali gocce d’acqua.

Prima di tutto si spegne il riscaldamento e si aspetta che i termosifoni si raffreddino del tutto, per evitare scottature e lasciare che l’aria salga nella parte alta del radiatore. La valvola di sfiato si trova di solito in alto, sul lato opposto alla manopola della temperatura. Si posiziona il recipiente sotto la valvola e la si apre leggermente in senso antiorario: se c’è aria, si sente un leggero sibilo.

Si lascia uscire l’aria finché dalla valvola non fuoriesce un flusso d’acqua regolare, senza schizzi. Poi si richiude delicatamente in senso orario, senza stringere troppo, e si ripete l’operazione sugli altri termosifoni con lo stesso problema.

Se l’impianto è autonomo, conviene controllare la pressione della caldaia al termine. Lo sfiato può farla scendere. A impianto freddo deve essere compresa tra 1 e 1,5 bar, salvo diverse indicazioni del produttore.

Quanta acqua far uscire ed errori da evitare

Uno degli errori più comuni è lasciare aperta la valvola troppo a lungo. Lo sfiato serve a eliminare l’aria, non a svuotare il termosifone. Appena l’acqua esce in modo continuo, si può richiudere: far uscire troppa acqua è inutile e può abbassare troppo la pressione dell’impianto.

Se il termosifone resta freddo dopo lo sfiato

Se il radiatore continua a non scaldarsi, il problema potrebbe non dipendere dall’aria. Sedimenti, una valvola bloccata, una pressione insufficiente o un difetto di circolazione possono compromettere il funzionamento. Se il guasto persiste o l’aria torna spesso, conviene rivolgersi a un tecnico specializzato.

Lo sfiato fa risparmiare sulla bolletta?

Eliminare l’aria può migliorare l’efficienza dell’impianto, perché un radiatore che funziona bene distribuisce meglio il calore. Il risparmio effettivo dipende però dalle condizioni dell’impianto, dall’isolamento dell’abitazione e dalle abitudini di consumo. Dedicare qualche minuto alla manutenzione prima del freddo resta una buona abitudine per il comfort e per ridurre gli sprechi.