Nei precedenti mesi Valentina Ferragni si era sottoposta ad un intervento chirurgico per farsi asportare un tumore maligno. Ora sembra che per l’influencer e sorella della celebre imprenditrice Chiara Ferragni non ci siano buone notizie in vista. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, la giovane ha rivelato che dovrà sottoporsi nuovamente a degli esami che ha fatto nel 2021 e che sono risultati nulli.

Circa un anno fa infatti, alla 29enne era stata diagnosticata l’insulinoresistenza: sarà dunque tutto da rifare.

Valentina Ferragni aggiorna i follower sui suoi problemi di salute

L’influencer parlando della situazione non facile che dovrà affrontare ha spiegato: “Purtroppo ho scoperto che tutti gli esami che avevo fatto l’anno scorso (in cui mi si “diagnosticava” la insulino-resistenza) sono fallati e praticamente nulli (non entro nel dettaglio perché è una tematica molto lunga e non molto bella).

Quindi ora dopo un anno rifaccio tutti gli esami da capo e speriamo di non avere nulla”.

“La cicatrice è ormai invisibile”

Accanto ad una notizia non proprio buona ce n’è una decisamente più positiva. Relativamente al tumore che si è fatta asportare, l’influencer 29enne ha fatto sapere che la cicatrice sulla fronte è praticamente guarita: “Oggi sono andata a farmi vedere la cicatrice sulla fronte dopo quasi 6 mesi dall’operazione.

La costanza nel curarla tutte le sere con la crema e il cerotto, nel mettere sempre la crema protettiva 50 su tutto il viso e nel non espormi al sole (sempre col cappello) ha fatto in modo che sia praticamente invisibile oramai”.