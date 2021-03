Valentina Bellè è una giovanissima attrice italiana di nuova generazione che si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo prima come modella e poi come attrice, sua vera passione. Fortissima la sua interpretazione in un celebre telefilm italiano basato sulla storia di una cantante famosa del passato.

Ma chi è davvero Valentina Bellè? Cerchiamo di scoprirlo insieme attraverso la sua carriera, la vita privata e qualche curiosità divertente.

Valentina Bellè

Valentina Bellè è senz’altro una delle giovani attrici di fiction più amate dai fans e apprezzate dagli addetti ai lavori in questo periodo. Fantastica nella sua interpretazione di Dori Ghezzi nel film tv targato Rai, dedicato a Fabrizio De Andrè, la bella e giovane Valentina può vantare anche altre collaborazioni e partecipazioni in titoli di primo livello che l’hanno lanciata nel mondo delle giovani star di prim’ordine.

Valentina Bellè carriera

Determinazione, studio, impegno, bellezza e talento sono state le chiavi del successo di Valentina Bellè. Dal 2010, la sua corsa verso il successo ha avuto un’impennata senza freni: prima esperienza davanti ad una telecamera per la partecipazione al videoclip del complesso musicale dei Modà, per la canzone Arriverà.

Dopo essersi spesa tra studi a Roma e poi a New York, Valentina torna in Italia e prende parte ad alcune pellicole italiane (La vita oscena; La buca) con parti di secondo piano ma sarà con l’arrivo delle proposte sul piccolo schermo che la bella Valentina riuscirà a farsi conoscere davvero dal grande pubblico.

Nel 2013 la vediamo nella fiction Squadra narcotici 2 e nel 2015 lavora nel Meraviglioso Boccaccio, diretto da Paolo e Vittorio Taviani. Nella stesso anno, anche la Rai si innamora di lei ed infatti la ingaggia come una delle attrici della serie Grand Hotel.

All’età di 24 anni, Valentina Bellè riceverà finalmente il ruolo di Lucrezia Tornabuoni, madre di Lorenzo de’ Medici, nella serie televisiva italo-americana I Medici. Dopo la partecipazione a questa fortunatissima serie, Valentina lavora ad altre pellicole italiane come Fabrizio De Andrè – Principe Libero e Genius (dedicato a Pablo Picasso).

Valentina Bellè vita privata

Valentina Bellè nasce a Verona, il 16 aprile 1992. Viene da una famiglia numerosa ed infatti ha quattro sorelle ed un fratello. Sin dalla tenera età, Valentina voleva darsi anima e corpo al mondo della recitazione, tant’è vero che in famiglia era soprannominata “l’attrice”.

A diciannove anni, dopo aver completato gli studi al famoso Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, è partita per la Grande Mela ed entra nella Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Contemporaneamente, Valentina ha iniziato a lavorare come modella per mantenersi agli studi. Ha vissuto negli Stati Uniti d’America finché l’Italia non l’ha voluta per la serie televisiva in costume I Medici.

Valentina è fidanzata ed innamoratissima da anni del suo musicista Ludovico, il quale vive e lavora a Londra. Di lui, Valentina dice: “È molto importante avere una persona accanto perché da forza, fa crescere – ha spiegato tempo fa in un’intervista -. La possibile limitazione che segue dal vivere in due, paradossalmente, fa maturare, perché si cresce e si inizia a conoscersi nel profondo anche imparando a dire di no in tante occasioni”.