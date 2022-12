Le nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda a gennaio 2023, sono già state in parte registrate, eccovi alcune anticipazioni su cosa accadrà.

Uomini e Donne tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 9 gennaio 2023, nel frattempo alcune delle puntate che saranno trasmesse a partire da questa data sono già state registrate. Eccovi alcune anticipazioni riguardanti il trono over e il trono classico.

Uomini e Donne, le anticipazioni riguardanti il trono over: ecco cosa accadrà

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sul profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, nella puntata di Uomini e Donne che è stata registrata nella giornata di mercoledì 28 dicembre 2022, sono accadute molte cose nell’ambito del trono over.

In particolare, pare che Gemma Galgani abbia deciso di continuare a frequentare Alessandro, ma al contempo pare che il cavaliere abbia deciso di continuare a frequentare anche la dama Pamela.

Per quanto riguarda la travagliata storia tra Gloria e Riccardo, secondo quanto emerge dalle anticipazioni, pare che la donna abbia deciso di chiudere definitivamente con Guarnieri e che abbia deciso di concentrarsi su una nuova conoscenza con un componente del parterre maschile, che si chiama Umberto.

Uomini e Donne, tutti contro Cristina Tenuta: ecco cos’è accaduto

Secondo quanto emerge dalle anticipazioni, nel corso della registrazione della puntata del 28 dicembre 2022, pare che Cristina Tenuta, nota componente del parterre femminile del trono over, sia stata pesantemente attaccata dopo che ha manifestato pubblicamente il suo interesse nei confronti del cavaliere Alessandro e dopo che ha anche ammesso di averlo già sentito diverse volte.

La dama a quanto pare è stata attaccata e criticata in primis da Armando Incarnato ed in seguito anche dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Uomini e Donne, le anticipazioni riguardanti il trono classico: tutti i dettagli

Nella puntata di Uomini e Donne che è stata registrata nella giornata di mercoledì 28 dicembre 2022, c’è stato spazio anche per i protagonisti del trono classico, in particolare per i tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro.

Federico e Lavinia sono ormai ad un passo dalla scelta e per questo motivo non mancano le tensioni tra tronisti e corteggiatori.

Secondo quanto emerso dalle anticipazioni, Federico Nicotera ha discusso sia con Alice che con Carola; mentre Lavinia ha litigato pesantemente con il corteggiatore Alessio Corvino, per via di un bacio che si è scambiata con Alessio Campoli in esterna.