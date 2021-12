Quando si ingialliscono o si rovinano, tendiamo a fare l’errore di nascondere le unghie sotto passate e passate di smalto senza pensare che è proprio da queste che si possono capire diverse cose che riguardano il nostro stato di salute.

Le unghie subiscono le diverse condizioni e mutazioni del nostro metabolismo, per questo possono rappresentare un primissimo campanello d’allarme in caso di problemi di salute dai più lievi ai più gravi.

È quindi davvero importante prendersene molta cura e non sottovalutare il loro aspetto soprattutto nel caso sembri essere distante da quello di un’unghia effettivamente sana.

Unghie rigate verticalmente: aspetto, cause e rimedi

I disturbi a livello ungueale possono manifestarsi in diverse modalità.

Ta queste, quella più frequente vede le unghie rigate verticalmente. In caso di problemi infatti, non sarà raro notare la presenza di alcune striature che percorrono il letto ungueale superficialmente e in modo verticale.

Potrebbe trattarsi di un mero disturbo estetico, risolvibile magari con l’assunzione di qualche integratore vitaminico, oppure di qualcosa di ben più importante su cui occorre indagare. Per questo non bisogna sottovalutare questo primo campanellino d’allarme e rivolgersi subito ad un dermatologo esperto, che saprà come agire e porvi rimedio, dopo un’anamnesi approfondita e alcuni esami specifici.

Come si presentano

Come potrebbero presentarsi le unghie che riportano tutte queste informazioni sul nostro stato di salute è presto detto. Le unghie rigate sono caratterizzate dalla presenza di solchi o striature che percorrono in modo parallelo tutta la superficie ungueale e la loro direzione, come è facile intuire, nella maggioranza dei casi può essere verticale.

Inoltre, l’unghia appare molto sottile e fragile con il margine libero (la parte dell’unghia che arriva alla punta delle dita e la supera) caratterizzato da piccole fessure o vere e proprie rotture che ricordano i denti di un pettine. Le unghie rigate poi, possono interessare sia le mani che i piedi.

Le possibili cause

Anche se la certezza sulla presenza di un eventuale problema potrà darcela solo un esame specifico, grazie a diversi studi in campo medico, siamo in grado di identificare almeno una prima lista di cause delle unghie rigate. Tra le cause più comuni che si traducono nella presenza di striature sulle unghie troviamo, al primo posto, le carenze alimentari.

Ci sono poi le infezioni batteriche o fungine e patologie sistemiche come malattie croniche, per esempio quelle cardiache e polmonari. Non sono da escludere anche le patologie dermatologiche e che interessano quindi la pelle, quelle autoimmuni, traumi oppure l’inevitabile invecchiamento fisiologico.

Un piccolo segnale per cambiare abitudini

Ci sono poi altri fattori scatenanti a cui si può porre rimedio semplicemente cambiando abitudini. Per esempio le unghie rigate verticalmente possono essere causate anche dall’uso di saponi troppo aggressivi, il brutto vizio del fumo o dall’onicofagia, ovvero la tendenza a mangiarsi le unghie.

Come abbiamo visto, quindi, tra cause scatenanti lievi o più gravi, nella maggior parte dei casi si tratta di problemi a cui si può porre rimedio adottando uno stile di vita più sano e interrompendo tutte quelle pratiche dannose non solo per l’aspetto estetico delle nostre unghie, ma anche per la nostra salute.