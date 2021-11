Le unghie smaltate sono indubbiamente molto cool. A non esserlo però è l’effetto che lo smalto colorato può lasciare sull’unghia una volta tolto, che si verifica soprattutto con smalti molto accesi o scuri di tendenza per la stagione fredda.

Può capitare infatti che lo smalto tenda a macchiare l’unghia, che apparirà gialla e in alcuni casi anche indebolita. Motivo per cui si potrebbe innescare un circolo vizioso che non andrà a curare l’unghia ma solo a coprirla con altro smalto. Ma perché si macchiano le unghie? E soprattutto, come evitare che succeda?

Come evitare di macchiare le unghie e perché accade

Lo smalto può essere è composto, tra le altre cose, anche da pigmenti che ne caratterizzano il colore e che vengono assorbiti dalle nostre unghie.

Va da se quindi, che le unghie curate non sono necessariamente quelle coperte di smalto. Sotto infatti, si potrebbe nascondere un’unghia ingiallita, macchiata, se non addirittura indebolita.

Presi dalla fretta e dalla necessità di nascondere questo effetto decisamente antiestetico il prima possibile, una prima reazione sarà quella di coprirla con altro smalto. In questo modo non si andrà a migliorare la situazione, ma solo a nasconderla. Ecco invece cosa bisogna fare per correre ai ripari e restituire alle nostre unghie un più sano aspetto roseo.

I metodi classici

Per evitare di macchiare le unghie con lo smalto, prima di stendere il colore prescelto dovremo fare una prima passata con il base coat. In questo modo non solo impediremo ai pigmenti di essere assorbiti e quindi di macchiare l’unghia, ma andremo anche a rinforzarla. In commercio infatti esistono diversi tipi di base coat da scegliere in base a quelle che sono le esigenze delle nostre unghie.

Anche il modo in cui andremo a rimuovere lo smalto potrebbe macchiare le nostre unghie. Se fino ad ora avete sempre strofinato il batuffolo di cotone sull’unghia smettete subito di farlo! Il metodo più corretto prevede di lasciare il cotone imbevuto di solvente adagiato per qualche secondo sull’unghia. In questo modo si darà il tempo al solvente di agire e assorbire il più possibile i pigmenti dello smalto. Questo metodo vi eviterà appunto il classico strofinamento. Dovrete infatti togliere il cotone con un unico movimento, partendo dalla base del letto ungueale e arrivando fino alla fine dell’unghia.

I rimedi naturali

Come sempre, la natura è pronta a venire in nostro soccorso. Sì, anche se si tratta di unghie ingiallite dallo smalto. Nella nostra dispensa infatti, possiamo facilmente trovare alcuni rimedi naturali molto utili allo scopo.

Il limone per esempio, è uno dei più utilizzati. Non dovrete fare altro che spremerne il succo in una ciotola e mischiarlo a un po’ di acqua tiepida. Una volta preparato il tutto non vi resterà altro da fare che immergere le unghie per qualche minuto, l’acidità che caratterizza il limone farà il resto dissolvendo i residui di smalto. Per un’unghia perfettamente ripulita poi vi basterà passare leggermente il cotone imbevuto di solvente. Anche il bicarbonato, come il limone, è un ingrediente perfetto per togliere le macchie dalle unghie. Basterà scioglierne una piccola quantità in acqua tiepida e lasciare le unghie in ammollo per una decina di minuti o poco più.