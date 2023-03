Unghie Pasqua 2023: idee e consigli per unghie al top

La Pasqua si avvicina. Vediamo insieme come decorare le unghie per questa festività.

Siamo ormai in prossimità della Pasqua ed è quindi tempo di pensare a come decorare le nostre unghie. Vediamo, all’interno di questo articolo, alcune idee e consigli per una nail art perfetta per l’occasione.

Unghie Pasqua 2023

La nail art è ormai una moda a cui poche donne rinunciano, l’avere sempre le unghie abbellite e colorate in maniera diversa e originale riesce a donare quel tocco di femminilità e originalità in più al nostro outfit. Manca ormai poco all’arrivo della Pasqua, che quest’anno sarà domenica 9 aprile. Vista anche la stagione in cui siamo le unghie dicono addio ai colori più scuri come grigio, nero e bordeaux, che hanno caratterizzato la stagione invernale. È tempo di passare a colori più primaverili come i colori pastello, perfetti anche per la Pasqua. Si può scegliere un colore chiaro pastello e usare lo stesso per tutte le unghie, oppure puntare sulla nail art mismatched, in cui ogni unghia ha un colore diverso. In questo caso darete sicuramente vita a una nail art molto particolare che, nonostante la delicatezza dei colori, non passerà certo inosservata. Vediamo insieme quali sono i colori pastello più adatti per la Pasqua:

Verde kiwi sorbetto: questo tipo di verde in tonalità pastello è perfetto per la Pasqua nonché per la stagione primaverile, ed è in grado di donare al vostro look un tocco soft.

questo tipo di verde in tonalità pastello è perfetto per la Pasqua nonché per la stagione primaverile, ed è in grado di donare al vostro look un tocco soft. Giallo delicato : colore che richiama il sole primaverile, ottimo per una nail art monocolore.

: colore che richiama il sole primaverile, ottimo per una nail art monocolore. Lilla chiaro : è un colore che richiama le fiabe ed è in grado di dare il giusto risalto alle vostre unghie.

: è un colore che richiama le fiabe ed è in grado di dare il giusto risalto alle vostre unghie. Rosa antico: anche questo è un colore molto delicato che richiama il colore dei fiori di ciliegio ed è ottimo per il periodo pasquale.

Unghie Pasqua 2023: consigli e idee

La Pasqua è uno dei momenti migliori per sfoggiare le unghie con decorazioni, dai coniglietti, ai pulcini, alle uova, ai fiori. In commercio si possono trovare tantissimi adesivi per unghie adatte a questo periodo dell’anno. Ma vediamo ora insieme quattro idee di nail art per questa Pasqua: