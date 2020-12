Lo sappiamo, queste feste saranno diverse dal solito. Ma il fatto che trascorreremo il Natale a casa non ci deve impedire di farci belle, semplicemente per noi stesse. Scacciate via l’idea del pigiamone e scegliete un outfit che sia un giusto compromesso tra comodità ed eleganza.

Fatto? Bene. Anche le unghie però, hanno bisogno di farsi belle per l’occasione. Perché allora non scegliere tra le manicure di tendenza proposte? Su Instagram si trovano moltissime unghie decorate a tema natalizio. Non vi resta che sbirciare e scegliere la tua nail art preferita!

Unghie per il Natale 2020: le idee social

Le mani sono il nostro primo biglietto da visita. Per questo è sempre molto importante prendersene cura, dalla pelle alle unghie.

Proprio su queste poi, ci si può anche sbizzarrire con la fantasia. Dopo una manicure rilassante, lasciatevi ispirare dalle idee proposte dai social con le loro proposte per unghie con tema Natale 2020. Per scegliere tra colori, forme e fantasie.

Mismatched manicure a tema Natale

La mismatched manicure è una delle tendenze in fatto di unghie davvero adattabili ad ogni stagione. L’abbiamo vista infatti in estate e in autunno. É arrivato il momento di sfoggiarla anche a Natale! I colori più gettonati sono il mix di bianco, rosso e verde, ma non mancano anche quelle con qualche decorazione a tema come alberi, lucine o personaggi natalizi.

Manicure rossa tradizionale o con dettagli

A Natale la manicure rossa è ancora tra le opzioni più gettonate. Le amanti del minimal scelgono la semplice passata di colore, chi invece adora giocare con i temi a seconda della stagione, sceglie di abbinare al solito rosso qualche soggetto natalizio come Babbo Natale o l’immancabile renna Rudolph.

Pink Christmas

Questo Natale il rosa è uno dei colori di tendenza. Non solo per gli addobbi, ma anche per le unghie! La sfumatura più di tendenza è tra quelle più delicate, il rosa confetto. Abbinato a dettagli bianchi, con una manicure tradizionale oppure affiancata ad un’unghia realizzata con l’effetto “maglione”.

Unghie glitterate

Tempestata di glitter, con i glitter solo su una parte dell’unghia oppure accompagnata da qualche dettaglio olografico. Se sceglierete una manicure glitterata aggiungerete luce a queste feste 2020. In videochiamata per un brindisi con parenti e amici, non passerete di certo inosservate!

Bianco Natale

Unghie semplicemente candide come la neve. Il bianco ottico definisce la forma della nostra unghia con eleganza, non stanca e sta bene con qualsiasi tipo di outfit. Potrete scegliere tra il total white per non sbagliare, oppure potrete azzardare con qualche dettaglio colorato a tema natalizio.

Effetto Tartan

Non è Natale senza almeno un capo in Tartan e lo stesso vale per le unghie. Su tutta la mano o solo su qualche unghia, abbinato ad altri dettagli a tema natalizio, il Tartan è davvero una di quelle tendenze che difficilmente stancano.