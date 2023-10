Filler o botox? Quali sono i trattamenti estetici più richiesti dalle star over 40? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Trattamenti estetici, filler o botox? I più richiesti dalle star over 40

Grazie alla medicina estetica, i 40 anni di oggi sono i 20 ieri e le celebrities lo sanno bene. Le donne over 40 che si sottopongono a trattamenti estetici sono in continua crescita e non solo tra le star. La scelta preferita ricade spesso su un intervento che sia il meno invasivo possibile ma che riesca comunque a farci dimostrare un pò di anni in meno. Di recente si è svolto il Congresso Agorà, ovvero quel congresso relativo alla medicina estetica. Il Presidente di Agora, il Professore Alberto Massirone ha dichiarato quanto segue: “tutte le principali richieste legate alla medicina estetica si declinano in una costante e comune ricerca di bellezza e benessere che parte dalla prevenzione, oltre che dalla scarsa invasività, e che punta dritto al ritrovato miglioramento generale della propria immagine. Risultati non raggiungibili se non supportati da una corretta formazione, informazione, competenza e pratica clinica di tutti i medici che praticano medicina estetica.” Dal congresso è emerso che tra filler è botox a vincere è il filler, con il 57% delle preferenze nella fascia di età 40-60 anni. La zona di intervento scelta dalla maggior parte è quella periorale, ovvero codice a barre, labbra, micro rugosità, bordo profilo mandibolare e aria perioculare.). Il 35% invece opta per il botox, principalmente per le rughe di espressione, il terzo inferiore, l’iperidrosi ascellare e quella plantare.

Tra le star over 40 che hanno fatto ricorso al filler abbiamo per esempio l’imprenditrice, modella e personaggio televisivo Kim Kardashian oppure la cantautrice Katy Perry, la quale ha fatto il laser e il filler sotto gli occhi.

Filler o botox: quale scegliere?

Innanzitutto bisogna dire che il botox e il filler hanno principi di funzionamento diversi e vengono applicati in diverse aree del viso. Con il termine botox ci si riferisce alla tossina botulinica che ha la funzione di rilassare i muscoli. La zona indicata per questo trattamento è il terzo superiore del viso, ovvero le rughe perioculari, ovvero le zampe di gallina, e le rughe della fronte. Con il botulino i lineamenti del viso non vengono intaccati ma si avrà un aspetto più giovane, più disteso e rilassato. Il filler invece è un dispositivo medico a base di acido ialuronico la cui funzione è quella di riempire in tessuti molli del viso. Serve quindi per riempire le rughe del terzo medio e del terzo inferiore del viso ed è anche molto usato per volumizzare le labbra. Agendo in aree diverse si possono fare anche tutti e due i trattamenti insieme. L’importante è sempre rivolgersi a un centro specializzato dove un professionista saprà elencarvi tutti i vantaggi e le controindicazioni del caso affinché possiate decidere in tutta sicurezza.

