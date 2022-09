La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce di giorno in giorno di nuovi dettagli. Roberto D’Agostino, in queste ultime ore, è stato ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In. “La storia la conoscevano tutti, erano in crisi da 5 anni”, ha spiegato D’Agostino al riguardo.

“I problemi sono iniziati con il ritiro di Totti”

In arte Dagospia, D’Agostino ha messo sul tavolo alcune rivelazioni in qualche modo “incredibili” sulla fine della vita coniugale tra Totti e Ilary Blasi. La madre di tutti i problemi è stata secondo il giornalista, l’addio al calcio giocato di Francesco Totti: “I problemi sono iniziati con il ritiro di Totti dal calcio. Tutto parte da lì. Ci sta poi la ‘sindrome è nata una stella’. Ilary a un certo punto diventa una conduttrice, non è più modellina, letterina.

Mentre lei sale, lui scende”.

La separazione sarebbe comunque arrivata?

C’è di più. D’Agostino è andato oltre la questione Noemi spiegando che la coppia si era già accordata per annunciare la separazione alla fine della primavera, poi il servizio del periodico diretto da Alfonso Signorini ha cambiato tutto: “Lei non vuole più il comunicato congiunto perché Signorini pubblica le foto su Chi di Totti e Noemi.

Ed è lì che parte la guerra. L’intervista che Francesco fa al Corriere non è un’intervista, è un atto giudiziario”.

Infine proprio puntando l’attenzione su quest’ultima intervista, il giornalista ha parlato delle accuse fatte da Totti a Ilary e al padre in merito ai Rolex: “Lui si è fatto dare dalla banca i video per vedere, lo dico io, sono mie informazioni […] Sarà un processo devastante”.