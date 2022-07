Tony Dow è morto: il mondo del cinema è in lutto

L'attore Tony Dow si è spento a 77 anni per le conseguenze di un tumore. In tanti in queste ore ne stanno piangendo la scomparsa.

L’attore di Ci pensa Beaver, Tony Dow, si è spento a 77 anni in un’ospedale di Topanga, in California. Da tempo lottava contro un tumore.

Tony Dow è morto

Lo staff e le persone vicine a Tony Dow hanno annunciato la scomparsa del celebre attore che aveva vestito i panni di Wally Cleaver in Ci pensa Beaver.

Nella giornata del 26 luglio la notizia della sua scomparsa era stata data erroneamente dal suo staff quando le condizioni di Dow si erano ormai molto aggravate e, dopo una prima rettifica, la notizia è stata purtroppo confermata il 27 luglio. Accanto all’attore erano presenti sua moglie e i figli, e in tanti in queste ore si sono riversati sui social con messaggi d’affetto e di cordoglio a lui dedicati.

Dow combatteva da anni contro il cancro.

Jerry Mathers, che aveva interpretato Theodore Cleaver nella serie Ci pensa Beaver, nella giornata di ieri aveva dichiarato: “Non era solo mio fratello in tv, ma in molti modi lo era anche nella vita. Tony lascia uno spazio vuoto nel mio cuore che non sarà riempito. Lui è sempre stato l’uomo più genitle, generoso, gentile, amorevole, sincero e umile ed è stato il mio onore e privilegio poter condividere ricordi con lui per 65 anni“.