Alessia Vessicchio condivide una dolce immagine d'infanzia per onorare il padre appena scomparso

Il 8 novembre 2025, il celebre direttore d’orchestra Beppe Vessicchio è venuto a mancare all’età di 69 anni, suscitando grande commozione nel mondo della musica e tra i fan del Festival di Sanremo. A distanza di un anno, sua figlia Alessia Vessicchio ha voluto onorare la sua memoria con un gesto intimo: ha pubblicato su Instagram una fotografia scattata quando aveva solo sette anni, accanto a un giovane Vessicchio di venti anni.

Il post Instagram: un abbraccio che attraversa il tempo

Nel breve scatto, il futuro maestro è ritratto sdraiato su una sdraio, apparentemente addormentato, mentre la bambina lo avvolge in un abbraccio affettuoso. Alessia ha accompagnato l’immagine con la frase “Un anno fa sei andato via e a me sembra ieri… ma nel mio cuore staremo sempre così”, parole che hanno subito toccato i cuori dei follower e di numerosi volti noti del panorama musicale. Tra i commenti più citati, l’attore Leonardo Pieraccioni si è limitato a scrivere “Bellissima foto”, mentre Alessia ha precisato: “Avevo 7 anni e lui 20”, rimarcando la differenza d’età al momento dello scatto.

Una storia familiare che va oltre il legame di sangue

Dietro quell’immagine si nasconde una dinamica poco conosciuta: Alessia non è la figlia biologica di Beppe Vessicchio. Nata da una precedente relazione di Enrica Mormile, la madre di Alessia, il padre biologico è Bruno Grieco. Il giovane Vessicchio ha incontrato la bambina nel 1977, quando i due genitori si conobbero durante una partita di calcetto. Da quel momento, Beppe Vessicchio ha assunto il ruolo di figura paterna, crescendo Alessia come se fosse sua figlia naturale. Il loro rapporto, consolidatosi per quasi cinquant’anni, è stato descritto più volte come quello di un vero padre e di una figlia, indipendentemente dal vincolo biologico.

L’eredità affettiva e il ricordo sul palcoscenico

Il tributo di Alessia ha riacceso l’interesse per la vita privata del maestro, noto al grande pubblico soprattutto per le apparizioni al Festival di Sanremo. Durante la trasmissione del 2026, l’Ariston ha dedicato un omaggio ai “venti anni di presenza” di Vessicchio, ricordando il suo contributo alla musica italiana. Tuttavia, il ricordo più intenso è stato quello condiviso dalla figlia, che ha mostrato al mondo un lato intimo e quotidiano del direttore d’orchestra: un giovane uomo in vacanza, un padre di famiglia presente, un nonno paziente. Le testimonianze di Rossella Brescia, Diodato ed Ermal Meta hanno sottolineato come il suo sorriso e la sua disponibilità fossero rimasti impressi nella memoria di chi lo ha conosciuto, sia professionalmente sia personalmente.