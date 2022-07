Strano ma vero: Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli sono in tregua. I due, da sempre al centro di liti social al vetriolo, hanno seppellitto l’ascia di guerra per combattere una battaglia comune. Non solo, via Instagram si sono quasi fatti i complimenti a vicenda.

Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli: è tregua

Da anni, ormai, Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli sono nemici. I due si sono spesso attaccati sui social, arrivando a lanciarsi accuse piuttosto pesanti. Nelle ultime ore, però, hanno firmato una tregua per combattere una battaglia comune. Cosa li mette d’accordo? Semplice, “l’odio” nei confronti dei tassisti. La giornalista si batte da sempre contro la categoria, mentre Tommaso è la prima volta che scende in campo per parlare di loro.

Le parole di Tommaso Zorzi

Via Instagram, Zorzi ha registrato una serie di Stories in cui spiega la sua posizione nei confronti dei tassisti. Questi ultimi sono impegnati da giorni con una manifestazione a Roma contro l’articolo 10 del Ddl Concorrenza. Tommaso ha tuonato:

“Sono inca****o nero. Pare che si stia cercando un compromesso su questo DDL sulle liberalizzazioni, il che vuol dire senza essere il Divino Otelma già vi dico ora non si liberalizzerà niente. Perché va sempre così in Italia. […] Vanno giù a dire che Selvaggia Lucarelli è una tr***, questa roba in Italia paga, funziona. Vai lì fai il bulletto, ti fai valere, fai sciopero ottieni quello che vuoi. Ma io veramente vivo in un paese così? E per quanto non mi stia simpatica Selvaggia Lucarelli, che più volte in passato mi ha attaccato, io difenderò sempre il diritto di Selvaggia Lucarelli di non essere chiamata una tr**a. Perché questo non solo è un suo diritto è anche un mio diritto, vivere in un paese in cui queste cose vengono punite”.

Tommaso si riferisce ai cori dei tassisti contro la Lucarelli.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia, dopo aver ascoltato le parole di Zorzi, lo ha quasi ringraziato. Via Instagram, ha scritto: “Tommaso Zorzi nelle Sue Stories sta dicendo cose molto giuste e coraggiose sui tassisti, bravo“. Sarà una tregua duratura? Lo scopriremo solo vivendo.