Alessandro Autera è il fidanzato di Jessica Mascheroni, entrambi protagonisti di Temptation Island 2021. Milanese di 34 anni, ha vari tatuaggi su tutto il corpo. Cosa sappiamo in merito alla sua vita privata?

Alessandro Autera: chi è?

Classe 1987, Alessandro Autera è nato a Milano.

Diventato popolare grazie alla sua parecipazione a Temptation Island 2021, per ora abbiamo poche informazioni sul suo conto. Stando alle poche immagini di lui che si trovano in rete, il 34enne milanese sembra un amante dei tatuaggi. Sul collo ha una scritta: “Combattere“, sul fianco ha scritto “Qualsiasi cosa accada domani, viviamo oggi non lo dimenticare mai“, mentre sulla schiena “The Top“.

Alessandro è un grande tifoso del Milan e i suoi amici lo chiamano Alessandrino o Sandrino.

Al momento, i suoi profili social sono blindatissimi, per cui non sappiamo che studi abbia fatto e non conosciamo il suo lavoro. Molto probabilmente, tanta discrezione è legata alla partecipazione con la fidanzata Jessica alla nona edizione di Temptation Island.

Alessandro Autera, chi è: la storia con Jessica

La storia d’amore tra Alessandro Autera e Jessica Mascheroni è iniziata nel 2014. Dopo 5 anni di fidanzamento hanno deciso di andare a convivere a Trezzano sul Naviglio.

Tutto sembrava perfetto, il coronamento di un grande amore, ma vivendo sotto lo stesso h24 tutto è cambiato. E’ stata lei, non a caso, a scrivere alla redazione di Temptation Island. Jessica ha raccontato che si è innamorata di Alessandro perché era il classico tipo “che piaceva a tutte“.

Era simpatico, intraprendente e divertente. Con la convivenza, però, è diventato monotono e “pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro“. Stando al racconto della Mascheroni, la loro vita a due comprende solo un po’ di relax sul divano. Anche durante questi momenti, però, lui non è concentrato su di lei, ma soltanto sui suoi affari personali. Autera, davanti alle accuse della fidanzata, ha replicato dicendo che lui non deve cambiare perché è “perfetto così“.

Alessandro Autera, chi è: la partecipazione a Temptation

Autera e la Mascheroni, quindi, hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2021 per capire se la loro relazione, dopo 7 anni, ha ancora qualche possibilità. Stando a quanto mostrato nel video di presentazione per il programma delle tentazioni, Alessandro e Jessica sembrano avere esigenze diverse. Mentre lei è pronta a mettersi in gioco, lui appare reticente ai cambiamenti. Non a caso, ha sottolineato che il suo comportamento è perfetto così com’è.

Come usciranno dal loro viaggio nei sentimenti? Per ora non è dato saperlo. Di certo, Filippo Bisciglia li guiderà nel percorso all’Is Morus Relais e accoglierà gli sfoghi che salteranno a galla durante i falò. Qualche tentatore riuscirà a far vacillare Jessica? Qualche tentatrice, invece, sarà in grado di far capire ad Alessandro che ‘fino alla bara sempre si impara’? D’altronde, nessuno è perfetto e per il cambiamento, ammesso che sia positivo, c’è sempre tempo.