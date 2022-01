In occasione della Milano Digital Fashion Week anche Tod’s ha presentato la propria collezione Autunno/Inverno 2022-2023 e lo ha fatto al Castello di Rivoli, nei pressi di Torino. Una cornice a dir poco unica che valorizza l’arte e l’eleganza della moda italiana che di tanto in tanto si concede una piccola pausa dalla tradizione per sperimentare nuovi stili.

Ma scopriamo di più riguardo a questa nuova collezione.

Tod’s, la collezione autunno inverno 2022-2023

Come già abbiamo accennato, i capi proposti per il prossimo inverno si alternano tra modelli con l’eleganza classica di Tod’s e quelli caratterizzati dalla praticità più giovanile e moderna dello streetwear. Dai bomber ispirati a quelli che andavano di moda negli anni ’80 ai parka, dai pantaloni sportivi fino anche alle calzature: ecco nel dettaglio alcuni dei pezzi più interessanti di questa collezione.

I capispalla

Per quanto riguarda i capispalla Tod’s sorprende con i suoi modelli adatti ad accontentare letteralmente tutti i gusti. Il bomber verde bottiglia per esempio è adatto per quelle personalità più sportive.

Il morbidissimo e caldissimo parka invece, è disponibile color beige oppure dello stesso colore del bomber, è perfetto per quei look casual adatti ad un giro in città. Rimanendo sempre nel reparto capispalla c’è poi anche la giacca imbottita sui toni del beige scuro, trapuntata e caratterizzata da disegni a rombi che sono un forte richiamo al passato.

Ritorniamo a parlare di bomber con questo modello più lungo e dal taglio più moderno rispetto a quello più comune. Qui non solo si mixano due tonalità dello stesso colore, ma anche due texture differenti sulle tasche a rombi e sul resto del capo che invece è trapuntato a righe. Tos’s accontenta anche gli uomini dallo stile più classico con i suoi cappotti. Come questo modello color cammello con colletto candido e morbido, disponibile anche in beige chiaro o quello più lungo in total black.

I pantaloni

Nella collezione Autunno/Inverno 2022-2023 di Tod’s ci sono ovviamente anche caldissimi pantaloni in velluto a coste, come questi disponibili in color ruggine o color terra bruciata. Ideali per affrontare le temperature più basse mantenendo un certo stile.

Per i più sportivi invece ecco questo paio di pantaloni larghi sulla gamba in stile cargo, con tasche che ricordano toppe quadrate di una tonalità di verde diversa rispetto a quella utilizzata per il resto del capo. Lo stesso modello è disponibile anche in versione grigia, meno sportiva e più casual.

Le scarpe

Tod’s ripensa anche al suo iconico Gommino, ovvero il mocassino scamosciato che, come suola, ha tanti piccoli gommini posti l’uno accanto all’altro per tutta la lunghezza del piede, per una calzata davvero confortevole.

Effetto scamosciato e di color marrone anche lo stivaletto, un modello di scarpe in stile casual che arriva alla caviglia ed è adatto per le giornate più fredde. Sempre di Tod’s non mancano ovviamente anche le sneakers dallo stile più moderno sono perfette per essere sfoggiate sotto ad un look da tutti i giorni.