Termoprotettore per capelli: modelli e usi

I capelli, a causa di agenti e fattori esterni, vanno incontro a stress e riuscire a pettinarli non è sempre facile. Per migliorare il loro aspetto e fare in modo che siano sani e luminosi, il termoprotettore per capelli è il rimedio che non può mancare. Scopriamo quale scegliere e gli spray adatti alla chioma.

Termoprotettore per capelli

L’uso di strumenti come la piastra, il phon e altri strumenti vanno sicuramente a inficiare sul cuoio capelluto. Per migliorare il benessere della chioma, il termoprotettore per capelli è lo strumento adatto. Si tratta di spray che hanno il compito di proteggere le lunghezze in modo da agevolare lo styling e la messa in piega.

La chioma, quando entra in contatto con soggetti di aria calda o di vapore dovuta al phon o alla piastra, va incontro a una serie di danni e di stress che vanno a causare problemi al capello. Se non si protegge a sufficienza con prodotti adeguati, si rischia di avere capelli deboli e fragili, oltre alle doppie punte che sono anche un problema antiestetico.

Dopo lo shampoo e il balsamo da usare per il cuoio capelluto, il termoprotettore capelli è la soluzione ideale. Quando i capelli sono ancora bagnati e prima di passare all’asciugatura e alla messa in piega, questo rimedio è assolutamente l’ideale per una chioma più morbida, bella e liscia. Una sorta di pellicola invisibile che dona fin da subito, un nuovo aspetto al capello.

Inoltre, ha il compito di proteggere il capello dalle temperature particolarmente elevate e, grazie ad alcuni componenti al suo interno, fa profumare i capelli di un buon odore e fragranza. Usarlo è molto semplice: bisogna applicarlo dalle radici alle punte vaporizzando sulla chioma o usare il pettine in modo da distribuirlo nel modo migliore.

Termoprotettore per capelli: benefici

Insieme allo shampoo e al balsamo, il termoprotettore per capelli è un componente fondamentale della propria hair routine. Un elemento del quale è impossibile fare a meno dal momento che, grazie alle sue proprietà, aiuta a mantenere il capello in salute e avere così un bell’aspetto. Protegge la chioma dai danni dovuti agli strumenti che si è soliti usare come il phon, la piastra.

Ha funzione protettiva dal momento che lavora come fosse uno scudo, resiste poi alle alte temperature e, grazie a una pellicola protettiva, circonda il capello fornendogli i nutrienti di cui ha bisogno. La chioma non è solo protetta dalle fonti di calore, ma è anche lucente e morbida, oltre a essere più idratata rispetto al solito.

L’uso di un termoprotettore per capelli va a districare i nodi aiutando così ad acconciare la chioma nel modo migliore. Si rivela utile anche per combattere il fastidioso e temuto effetto crespo. In commercio si trovano vari modelli: alcuni si usano poco prima del phon, quindi con capelli umidi, mentre altri con la chioma asciutta.

Bisogna sempre verificare quale tipo di prodotto si desidera acquistare, anche a seconda delle varie caratteristiche ed esigenze della chioma. Alcuni sono in olio o in crema, quindi dalla formulazione fluida, particolarmente indicata per capelli che sono fini e poco consistenti.

Termoprotettore per capelli: quale ordinare

Per dei capelli sani e luminosi un prodotto del genere è indicato e approfittando dei prezzi di Amazon si trovano buone offerte. Se si clicca sulla foto si visualizzano i dettagli. Qui sotto la classifica con i tre migliori tipi di termoprotettore per capelli di ogni lunghezza da applicare per una chioma luminosa e sana.

1)Spray termoprotettore capelli al cocco

Un trattamento per capelli secchi e danneggiati che li protegge dall’eccessivo calore combattendo anche l’effetto anticrespo. Un prodotto a base di olio di cocco che dona volume ai capelli spenti. Uno spray che non necessita di risciacquo e permette di pettinare i capelli facilmente.

2)ghd Bodyguard spray protettore termico

Un termoprotettore termico ricco di polimeri protettivi e agenti condizionanti che migliorano il capello prevenendo il sollevamento delle cuticole. Una formula leggera indicata per ogni capello, compreso quelli ricci che aiuta a renderli morbidi e lucenti. Si applica sui capelli tamponati o umidi o basta frizionare un po’ sulle mani.

3)Kérastase Nutritive spray termoprotettore

Uno spray indicato per capelli secchi, fini o medi dall’azione districante. Protegge dal calore fornendo capelli luminosi e morbidi. Un trattamento leggero che dona capelli elastici e nutrienti. Si consiglia di vaporizzare sezione per sezione ogni lunghezza.

Oltre ai benefici del termoprotettore per capelli, ecco come usarlo per la chioma.