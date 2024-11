Tensioni e rivalità: il dramma di Bianca Guaccero a Ballando con le stelle

Il talento di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero è senza dubbio una delle concorrenti più talentuose di Ballando con le Stelle 2024. La sua abilità nel ballo, unita alla sua presenza scenica, la rendono una fuoriclasse nel panorama televisivo italiano. In coppia con Giovanni Pernice, sta regalando al pubblico esibizioni che sembrano uscite da un vero e proprio show di danza professionale. Tuttavia, nonostante i suoi successi e i complimenti ricevuti da alcuni membri della giuria, c’è un elemento che sembra ostacolare il suo cammino: il giudizio di Guillermo Mariotto.

Le critiche di Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto, noto per la sua schiettezza e il suo stile provocatorio, ha riservato a Bianca un trattamento che ha suscitato non poche polemiche. Durante la puntata del 24 novembre, dopo una performance che avrebbe meritato un punteggio ben più alto, Mariotto ha assegnato un misero 7 alla Guaccero, mentre altri concorrenti ricevevano punteggi ben più generosi. Questo ha scatenato l’indignazione non solo della giuria, ma anche del pubblico sui social, che ha sottolineato l’ingiustizia di tale valutazione.

Un passato di tensioni

Le tensioni tra Bianca Guaccero e Guillermo Mariotto non sono una novità. I due si erano già incontrati nel 2019, quando Mariotto era parte del cast di Detto Fatto e non aveva risparmiato critiche nei confronti di uno sketch della Guaccero. Le sue parole, che mettevano in dubbio il talento della conduttrice, avevano scatenato una reazione immediata da parte di Bianca, dando vita a un battibecco che aveva lasciato il segno. Da quel momento, la loro relazione è stata caratterizzata da un certo astio, che sembra riemergere ora a Ballando con le Stelle.

Le dichiarazioni di Mariotto

Recentemente, Mariotto ha rilasciato dichiarazioni che non hanno fatto altro che alimentare le polemiche. Parlando della Guaccero, ha affermato che il suo sguardo durante le esibizioni è inquietante, paragonandola a una “serial killer pronta a uccidere”. Queste parole, lontane dall’essere un complimento, hanno ulteriormente evidenziato la tensione tra i due e hanno fatto sorgere interrogativi sul perché di tale avversione. È evidente che tra i due c’è una storia che influisce sul presente e che potrebbe avere ripercussioni sul futuro della Guaccero nel programma.

Il pubblico si schiera

Il pubblico, sempre attento e pronto a difendere i propri beniamini, ha preso posizione. Molti fan di Bianca Guaccero si sono schierati dalla sua parte, sottolineando l’ingiustizia delle valutazioni di Mariotto e chiedendo una maggiore equità nei punteggi. La questione ha acceso un dibattito acceso sui social, dove gli utenti hanno espresso la loro opinione, evidenziando come il talento di Bianca meriti di essere riconosciuto senza pregiudizi. La situazione si fa sempre più interessante, e gli sviluppi futuri potrebbero riservare sorprese.