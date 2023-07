Il viaggio tra i sentimenti di Temptation Island 2023 continua a regalarci emozioni e grandi sorprese. Una delle coppie più discusse e chiacchierate dal reality condotto da Filippo Bisciglia, infatti, ha annunciato davanti le telecamera una notizia del tutto inaspettata: i due fidanzati si sposano. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island 2023: chi sono i due fidanzati che si sposano

Ma di chi stiamo parlando? La coppia che ha deciso di convolare a nozze è quella formata da Alessia Bottiglia e Davide Rosati. Lei, 32 anni, lavora attualmente come assistente sociale in un ospedale. Questa non è la sua prima esperienza televisiva, ha infatti partecipato precedentemente anche a Forum, Take Me Out e Chi ti conosce. Lui invece, 39 anni, guida le autoambulanze ed è stato un militare nell’esercito italiano. I due stanno insieme da ben 11 anni e convivono a Terracina. Nel corso della loro lunga storia d’amore, la ragazza ha intrapreso una relazione parallela con un altro uomo durata due anni. Davide l’ho scopre ed ovviamente non reagisce bene. Nonostante tutto, però, decide di rimanere con lei. Da quel momento il loro rapporto è cambiato. E’ proprio Alessia a scrivere a Temptation Island 2023, con l’obiettivo di riconquistare la fiducia del suo compagno. Il loro percorso all’interno del programma è stato breve ma intenso. Se da una parte Alessia ha trovato conforto nelle braccia di un tentatore, Davide ne ha approfittato per confidarsi con gli altri ragazzi e parlare del suo sentimento verso la sua compagna. Dopo tanti alti e bassi, ha capito di amarla ancora ed ha richiesto un falò di confronto anticipato. Nonostante le numerose insicurezze e incomprensioni, i due hanno deciso di uscire insieme dal programma.

Temptation Island 2023: i due fidanzati Alessia e Davide si sposano

Una volta aver lasciato la trasmissione, Davide e Alessia si sono raccontati di fronte alle telecamere di Witty Tv. Davide, ancora una volta, ha confermato il suo immenso sentimento che lo lega alla compagna da ormai tanti anni. Anche Alessia ha rivelato di amare ancora Davide, ma teme di ritornare ad essere giudicata ogni giorno per l’errore commesso in passato. “Voglio una vita spensierata. Non voglio più vivere quella situazione di pesantezza. Mi prometti che non mi giudichi più?“, chiede al fidanzato. Davide le ha promesso che si impegnerà a cambiare e, in modo del tutto inaspettato, le ha fatto una proposta di matrimonio: “Mi auguro un matrimonio perché non vedo altra donna all’infuori di lei”. Alessia si è rivelata entusiasta all’idea delle nozze, rivelando inoltre che era una vita che stava aspettando la fatidica proposta. Che dire… il reality condotto da Filippo Bisciglia è riuscito ancora una volta a far trionfare l’amore! Al momento i due fidanzati non si sono sbilanciati troppo sull’argomento, ma aspettiamo con ansia altre novità riguardo il matrimonio. Ci sarà finalmente un lieto fine per Alessia e Davide? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.