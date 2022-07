Terribile tempesta di fulmini negli Usa, colpita una caserma e bilancio drammatico, con un soldato morto e 9 feriti. I media spiegano che l’evento meteo eccezionale si è abbattuto sullo stato della Georgia ed ha interessato uno spot militare molto importante, quello di Fort Gordon.

E quella tempesta di fulmini ha avuto conseguenze tragiche dopo che con violenza incredibile si è abbattuta improvvisamente su una caserma dell’esercito statunitense nello stato della Georgia.

Tempesta di fulmini negli Usa, cosa è accaduto

Il bilancio è davvero pesante ma poteva addirittura essere peggiore se non fosse stato per la prontezza di alcuni sergenti addestratori che hanno provveduto a far mettere al riparo le truppe in azione sul campo. Purtroppo però un militare è morto e altri nove sono rimasti feriti.

Tutto è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 20 luglio, mentre i soldati erano impegnati in un’area della base dedicata all’addestramento al combattimento ed all’attività ginnica sul campo.

Il comunicato delle autorità della Georgia

Le autorità della base militare vicino ad Augusta, che è situata nella parte est dello stato americano, hanno riferito ai media locali la sequenza di quanto accaduto: un fulmine ha colpito la zona in cui si trovava il gruppo di soldati poco dopo le 11.

L’arrivo dei servizi di emergenza sanitaria è stato rapidissimo, anche perché in casi simili i mezzi di soccorso sono sempre presenti nell’area di esercitazione, ma malgrado un tempestivo trasporto in ospedale il militare è deceduto.