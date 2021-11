Il momento tanto atteso dagli amanti del genere è finalmente arrivato. A due anni dal suo annuncio sbarca finalmente su Netflix il live action di One Piece. Si tratta di un manga (fumetto giapponese) iniziato nel 1997 dal mangaka Eiichirō Oda e ancora in corso.

Già tradotto in anime, in Italia ha fatto successo tra i giovani anche grazie ai pomeriggi che Italia Uno dedicava alle serie animate e che sempre nel nostro Paese è divenuto noto con il nome di “All’arrembaggio”.

La serie racconta le avventure di una ciurma di pirati con particolari poteri ricevuti dopo aver mangiato un frutto, che hanno come obiettivo la scoperta del tesoro che dà il nome alla serie, “One Piece”, appunto.

Nel cast del live action ci sarà anche Taz Skylar, ecco qualche informazione in più sull’attore.

Chi è Taz Skylar

Di Taz Skylar non si hanno ancora moltissime informazioni sulla vita e in modo particolare sulla sua infanzia. Possiamo sapere però qualcosa in più su alcuni dei suoi dati anagrafici.

L’attore infatti, è nato nel 1995 (non è dato sapere il giorno preciso) alle Isole Canarie. Sua madre di origine britannica, mentre il padre è di origine araba.

Skylar sa infatti due lingue, l’elegante inglese britannico e lo spagnolo.

Il debutto al cinema e ruoli recenti

Nonostante le poche informazioni di cui siamo in possesso, per conoscere meglio il giovane attore possiamo farlo attraverso i ruoli da lui interpretati in diversi film e opere teatrali. Taz Skylar ha infatti fatto il suo debutto sul grande schermo nel 2019, con The Kill Team, film diretto da Dan Krauss che si basa sulla storia di un gruppo di soldati dell’esercito degli Stati Uniti che, durante la Guerra in Afghanistan tra il 2009 e il 2010, fu responsabile di diverse esecuzioni di alcuni civili afghani. Nella pellicola, vediamo Taz Skylar nei panni del Sergente Dawes.

Come dicevamo, Skylar è anche un attore teatrale, uno dei suoi ruoli di maggior rilievo in questo contesto infatti, è quello di Leonard Vole in Witness for the Prosecution (conosciuto in Italia come “Testimone d’accusa”), commedia di successo della regina dei gialli Agatha Christie. Più recentemente lo abbiamo visto nel cast di Villain, film di esordio di Philip Barantini, per la prima volta dietro la macchina da presa e in The Deal, thriller del 2021 che racconta la storia di una madre che lotta per salvare la figlia malata dopo una terribile pandemia che ha colpito il pianeta.

Taz Skylar nel ruolo di Sanji

Taz Skylar, capelli biondi ossigenati e pizzetto castano, è stato scelto per interpretare il pirata rubacuori Sanji, in One Piece, caratterizzato in modo particolare da modi gentili, calmi ed educati con cui si pone specialmente verso l’universo femminile. Al momento purtroppo, non sappiamo se ad essere un rubacuori è anche il suo interprete, Taz Skylar, se sia single o, più semplicemente, se sia già impegnato in una relazione.