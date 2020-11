Con il nuovo decreto che è stato emanato dal Presidente Conte, i centri sportivi e le palestre sono chiusi. Per coloro che non vogliono rinunciare alla forma fisica, il tapis roulant magnetico è lo strumento adatto per allenarsi a casa. Ecco quale scegliere tra i vari modelli in commercio.

Tapis roulant magnetico

I modelli che si trovano in commercio tendono a dividersi in modelli che sfruttano l’alimentazione elettrica e altri quella magnetica. Il tapis roulant magnetico, a differenza di altre tipologie, è sprovvisto di motore, non ha bisogno di essere collegato alla rete elettrica. La struttura è molto sottile e leggera rispetto a quello elettrico e non crea particolare ingombro proprio per via delle sue dimensioni.

Dal momento che, come si è detto, non ha motore, bisogna contare soltanto sulla forza fisica del soggetto per muovere il tappeto di corsa e riuscire a farlo funzionare. Proprio perché sprovvisto di motore, risulta essere particolarmente maneggevole e facile da usare, anche per i principianti. La velocità di questo attrezzo ginnico è data dallo sforzo fisico che il soggetto esercita durante la corsa o la camminata.

Inoltre, si compone di pochissime parti per cui risulta particolarmente facile assemblarlo. In alcuni modelli è possibile impostare una certa pendenza del piano di corsa, anche se non paragonabile rispetto a quella dei modelli elettrici, comunque è particolarmente importante proprio per aumentare l’allenamento e il ritmo della corsa.

Molti tapis roulant magnetici sono dotati di ruote in modo che sia ancora più facile muoverli da una stanza all’altra della casa. Potete allenarvi ogni giorno giovando dei massimi benefici e risultati che questo strumento dona. Un allenamento alla portata di tutti e potete usarlo anche come percorso di riabilitazione. Non è possibile raggiungere velocità elevate proprio a causa della mancanza del motore.

Tapis roulant magnetico: modelli

Non è facile scegliere un attrezzo del genere per allenarsi a casa in quanto sono diversi i modelli che si trovano in commercio. Si trovano diverse versioni, semplici e meno ingombranti, adatte per l’home fitness e da tenere in un appartamento. La scelta del modello di tapis roulant magnetico da scegliere dipende da una serie di fattori, quali il peso, le dimensioni di questo attrezzo.

Dal momento che si tratta di uno strumento senza motore, risulta molto piccolo e leggero. Si trovano anche modelli che è possibile ripiegare e riporre tra un allenamento e l’altro in uno spazio limitato. Un attrezzo di questo genere deve comprendere gli ammortizzatori sotto il nastro scorrevole che permettono una camminata particolarmente fluida.

Alcuni modelli permettono di regolare il livello d’inclinazione e, di conseguenza, la pendenza stessa dello strumento. Non dispongono di accessori particolari, ma la maggior parte di loro ha un monitor per visualizzare alcuni parametri quali velocità, tempo percorso, distanza, calorie che si bruciano durante l’allenamento, ecc.

Le maniglie possono essere sia laterali che frontali, ma nei modelli più economici non si trovano quelle laterali.

Tapis roulant magnetico Amazon

Come si è visto, sono tantissimi i modelli che è possibile trovare e comprare per potersi allenare in tranquillità e libertà stando a casa. Sulla piattaforma di Amazon, approfittando del Black Friday anticipato, si trovano diverse offerte e promozioni che è impossibile lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono individuare alcuni di questi articoli. La breve classifica qui sotto vi illustra alcuni dei modelli migliori di tapis roulant magnetico che sono stati scelti tra quelli maggiormente apprezzati e desiderati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Tapis roulant route Magnetic

Un tapis roulant magnetico perfetto per l’home fitness, quindi l’allenamento a casa con inclinazione manuale. Molto robusto e resistente, di ottima qualità considerando anche il costo irrisorio di questo attrezzo. Il tappeto scorre molto bene e ci vuole poco tempo per montarlo. Dispone di un computer che rileva i vari parametri. Molto facile da usare e uno dei prodotti più venduti del settore.

2)Diadora Fitness Evo

Il marchio Diadora è di per sé sinonimo di garanzia e qualità. Un modello, essendo magnetico, senza motore, con tre livelli d’inclinazione manuale. Avete a disposizione l’assistenza garantita Green Fit per 24 mesi. Dotato di computer con monitor LCD per tenere conto di distanza, tempo e calorie bruciate. Un ottimo prodotto, molto leggero e facile da montare grazie alle ruote di cui dispone. Adatto per chi vuole mantenersi in forma e indicato per le lunghe passeggiate.

3)Kawin shopping online tapis roulant

Un modello dalla portata massima di 80 kg dispone di monitor per visualizzare tutti i vostri parametri durante l’allenamento. Un modello che è possibile richiudere in modo da ottimizzare lo spazio che si ha a disposizione. Il formato è compatto e si monta in poco tempo. Buonissimo il rapporto qualità prezzo. Molto semplice e snello. Adatto per chi ha uno spazio piccolo.

Dal momento che, data la quarantena, bisogna passare parecchio tempo a casa, ecco come allenarsi con il tapis roulant magnetico.