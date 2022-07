Tale e quale show 2022: ecco il cast ufficiale

Finalmente è stato reso noto il cast ufficiale di Tale e quale show 22. Il talent, come sempre condotto da Carlo Conti, andraà in onda su Rai1 a partire dal prossimo 30 settembre. Confermata la giuria composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio.

Anche quest’anno si seguirà la stessa linea per quanto riguarda il cast: i partecipanti proverranno tutti dal mondo dello spettacolo, come nelle precedenti edizioni. Tale e quale si è rivelato essere uno dei maggiori show di successo del primo canale Rai

Tra le novità di quest’anno, il ritorno di Francesco Paolantoni, che parteciperà come “ripetente”, dopo aver già preso parte a un’edizione passata di Tale e quale show.

Per far sì che si esibisca al meglio, l’attore napoletano avrà come istruttore Gabriele Cirilli, oramai ospite fisso dello show. Andiamo a vedere ora quale sarà il cast dell’edizione 2022.

Tale e quale show 2022: il cast maschile

Il cast maschile che prenderà parte a Tale e quale show 2022 è composto da Antonino Spadaccino, Gilles Rocca, Claudio Lauretta, Andrea Dianetti e Francesco Paolantoni (assistito da Gabriele Cirilli).

Il cast femminile

Il cast femminile della prossima edizione di Tale e quale show sarà composto da Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia e Samira Lui. Viste le premesse, non possiamo che aspettarci un’edizione scoppiettante del programma Rai

I Gemelli di Guidonia, vincitori della scorsa edizione

I Gemelli di Guidonia conquistarono il primo posto della scorsa edizione di Tale e quale show proponendo un’esibizione dei Bee Gees con How Deep. Da ricordare, sempre nella scorsa edizione, anche la loro magistrale (e divertentissima) imitazione di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro in Mille, brano divenuto tormentone estivo dell’estate 2021. Sono tre fratelli e rispondono ai nomi di Eduardo, Gino e Pacifico Acciarino.

I Gemelli di Guidonia avevano rilasciato delle dichiarazioni sulla loro vittoria a Tv Sorrisi e Canzoni. Pacifico aveva detto: “Io sono l’unico a essersi commosso, anche perché ero consapevole che non avremmo più lavorato con questo cast meraviglioso”. Gino in seguito: “Noi invece abbiamo un cuore di pietra… In realtà c’è stato un momento in cui stavo per cedere pure io, ma le protesi mi hanno aiutato a resistere!”. E infine Eduardo: “Anche perché dovevamo ricantare e non potevamo farlo piangendo”.

I tre artisti si sono fatti conoscere anche in altri programmi, tra cui Tu si que vales, I Raccomandati ed Edicola Fiore. Al momento sono attivi a Happy Family, nuovo show estivo di Rai Radio2. Qualche info e curiosità sulla loro vita e carriera la si può estrapolare dal loro sito ufficiale Gemellidiguidonia.com. I tre cantanti sono originari di Caserta e la loro passione per il canto nacque nel 1999 quando, ancora molto giovani, vinsero il Tiburfestival.

Come informa Vinileroma.it, l’appellativo Gemelli di Guidonia (una città poco distante da Roma) è stato dato ai tre fratelli da Rosario Fiorello. La loro arte si basa su gag, battute musicali, parodie e imitazioni. Come si legge da Donna Glamour, i tre fratelli hanno anche intrapreso tour internazionali come a Parigi, Zurigo, Londra e Bruxelles. A rendere nota l’età dei tre cantanti è stata la La Notizia: Pacifico ha 37 anni, Gino 34 ed Eduardo 33.