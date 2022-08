Sylvester Stallone, chi è la moglie Jennifer Flavin

Jennifer Flavin ha 54 anni ed è bellissima: ex modella e imprenditrice, è stata sposata per ben 25 anni con Stallone: l'amore, però, pare essere finito.

L’estate 2022 sarà ricordata, oltre che per il caldo torrido e le piogge quasi inesistenti, anche per le numerose coppie che hanno posto fine all’amore. Ora è il turno della coppia Stallone-Flavin, che dopo ben 25 anni di matrimonio sta per calare il sipario.

La proposta di divorzio sarebbe arrivata da Jennifer Flavin, moglie del noto attore hollywoodiano Sylvester Stallone. Se di quest’ultimo si conosce praticamente tutto, non si può affermare lo stesso della Flavin: scopriamo insieme qualcosa in più su di lei, tra vita privata e carriera professionale.

Jennifer Flavin: chi è l’ormai ex moglie di Stallone

Jennifer Flavin nasce a Los Angeles il 14 agosto 1968 e attualmente ha 54 anni.

La sua famiglia è molto numerosa; basti pensare che Jennifer ha altri 6 tra fratelli e sorelle. All’età di 11 anni perde improvvisamente il padre e la madre è costretta a occuparsi interamente dei sette figli, tra un impegno e l’altro.

Conosciuta dal mondo come “moglie di Sylvester Stallone”, la Flavin è però una nota ex modella e imprenditrice.

All’età di 19 anni entra a fare parte dell’Elite Model Management e da lì le si sono aperte numerose opportunità lavorative.

Nel 1987, periodo di grande boom per quanto riguarda la moda, il beauty e l’estremo glamour, Jennifer Flavin si fa notare per la sua oggettiva ma ammaliante bellezza, divenendo molto preso super richiesta da tantissime case cosmetiche.

Ha lavorato con diversi brand e diverse aziende e attualmente è co-founder di un’azienda cosmetica, la Serious Skin Care, nota soprattutto per la vendita dei prodotti tramite Home Shopping Network.

Ha lavorato anche in televisione e, in particolare, in diversi reality show: Good Day Live, American Gladiator e The Contender – una serie tv relativa alla boxe che, tra le altre cose, presenta anche Sylvester Stallone. Jennifer Flavin, infine, ha fatto anche una piccola apparizione nel film del 1990 Rocky V. Da ricordare anche The No Name Gang e Bar Girls, sempre del 1990.

L’amore con Sylvester Stallone

Jennifer Flavin incontra per la prima volta Sylvester Stallone nel 1988: fu amore a prima vista. La loro relazione fu felice e coinvolgente fino al 1994, quando l’attore di Hollywood decise di lasciare la Flavin con una lunga lettera.

Quando l’amore c’è ed è vivo, però, non c’è lettera che tenga: i due si riconciliano un anno dopo e si sposano nel maggio del 1997 a Londra. Dal loro amore sono nate tre splendide figlie: Sophia Rose nel 1996, Sistine Rose nel 1998 e Scarlet Rose nel 2002.

La notizia che ha fatto scalpore recentemente, però, riguarda la scelta della Flavin di porre fine al matrimonio con Stallone: dopo 25 anni di amore, la donna ha deciso di chiedere il divorzio.

Sembrerebbe che Jennifer Flavin abbia presentato la richiesta presso un tribunale della contea di Palm Beach: il motivo della scelta? L’accusa verso Stallone di avere trasferito e dissipato beni dai fondi coniugali. Gli occhi più attenti, però, avranno già notato che l’attore, qualche giorno fa, aveva mostrato al pubblico il suo nuovo tattoo: l’immagine del suo cane, proprio sopra il vecchio tatuaggio che rappresentava il volto di Jennifer.

Che sia davvero finito l’amore? Non ci resta che aspettare ulteriori news!