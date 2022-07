Il nome ‘Capri’ si riferisce proprio all’isola della Costiera Amalfitana. Il taglio corto deriva dalla tipologia di pantaloni che indossavano i pescatori capresi negli anni ’50, ovvero con l’orlo più corto proprio per evitare di bagnarseli. Li abbiamo visti indossare da Audrey Hepburn, Grace Kelly, Brigitte Bardot e sembrerebbero non passar mai di moda.

Rappresentano un must have per l’estate 2022.

Pantaloni Capri: caratteristiche

Rigorosamente a vita alta i pantaloni Capri arrivano sotto il ginocchio, appena sopra la caviglia. Stretti ma non troppo, è un modello adatto a tutte le donne che vogliono nascondere gli hip dips, i polpacci robusti o caviglie poco sottili.

Può essere abbinato a top, t-shirt, camice e proprio grazie a questa sua versatilità può essere adatto ad ogni situazione, dalla più casual alla più formale.

Pantaloni capri: nuove tendenze estate 2022

Sembrerebbe che i pantaloni in stile Capri abbiano spopolato su tutte le passerelle primavera-estate 2022. Come si possono abbinare? Come si vuole! La scelta è ampia, dipende dalla tipologia che fa più al caso vostro. A vita alta e stretti adatti per chi vuole ottenere un effetto slancio.

Li troviamo anche larghi e morbidi invece per chi non vuol sottolineare le piccole imperfezioni o per essere comodi. Anche il risvolto è un dettaglio fondamentale in quanto dà un senso di eleganza e di formalità per chi magari decide di metterli per andare a lavoro. Per un look più audace e trasgressivo possiamo puntare su un Capri oversize abbinato a un sandalo alto con lacci che vanno ad avvolgere la caviglia. Super aderenti? Sì, abbinati con un paio di sneakers e un blazer. Se non si vuole puntare sulla forma, si può puntare invece sui tessuti e sulle stampe. Doneranno personalità alla vostra mise. Vediamo i modelli proposti per l’estate 2022.

Tessuto jeans

Questa tipologia di Capri jeans ha avuto molto successo. Rende l’outfit casual ma anche alternativo caratterizzato dalla svasatura sulla parte inferiore. Da non sottovalutare in quanto l’abbinamento può rendere gloria ad ogni occasione.

A stampa

I Capri stampati sono i più gettonati per l’estate. Freschi, colorati e svolazzanti sono adatti ad affrontare le giornate di lavoro ma anche una serata elegante.

Sportivo

Questo modello sportivo è molto in voga tra chi ama prendersi cura della propria linea. Viene indossato per fare attività fisica ma non solo. Infatti può essere una scelta innovativa indossarli con un blazer colorato oversize e dei mocassini per andare in ufficio.

Con frange

Si tratta di un’alternativa al classico Capri. Le frange personalizzeranno il pantalone che indossato con un paio di tacchi sarà molto elegante invece con un paio di sneakers sarà adatto per tutti i giorni.

Oversize in lino

Il lino è il tessuto estivo per eccellenza. Questi pantaloni rimarranno freschi ma anche comodi grazie al taglio oversize.