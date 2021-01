Stephanie Bellarte, classe 2001, è una delle concorrenti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Di professione modella e influencer, ha già partecipato a diversi concorsi di bellezza, come Miss Intercontinental Italy e Miss Mondo. Cosa sappiamo sul suo conto?

Stephanie Bellarte: chi è?

Classe 2001, Stephanie Bellarte nasce a Bereguardo, in provincia di Pavia. Su di lei, non essendo un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo, non abbiamo molte informazioni. Ha frequentato il Liceo Artistico con indirizzo scenografia della sua città, poi ha iniziato a muovere i primi passi come modella. Ha partecipato a importanti concorsi di bellezza: nel 2017 è stata eletta Miss Intercontinental Italy, l’anno successivo è stata una delle bellezze di Miss Mondo Italia, poi Miss Word Top 10 e Miss Stella del mare.

Stephanie ha preso parte a Guess My Age e nel 2020, è una delle pupe del programma La Pupa e Il Secchione e Viceversa, condotto da Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Sul sito di Mediaset Play, si legge: “La sua bellezza innocente potrebbe trarre in inganno”. Il suo sogno, stando a quanto sostengono i beninformati, è riuscire a sfondare nel mondo della televisione, diventando showgirl. Sul suo profilo Facebook, però, si coglie un altro desiderio: fare la “regista cinematografica”.

Stephanie Bellarte: la vita privata

Il profilo Instagram della Bellarte è blindatissimo, ma sappiamo che è seguito da quasi 4000 follower. Su Facebook, invece, ha una pagina che vanta poco più di 400 fan. Di certo, con la sua partecipazione a La Pupa e Il Secchione e Viceversa, conquisterà qualche seguace in più. Per quanto riguarda la vita sentimentale della giovane Stephanie non abbiamo alcuna informazione. Immaginiamo che non sia stata fidanzata con qualche personaggio noto, altrimenti il suo nome sarebbe già finito al centro della cronaca rosa.