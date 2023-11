Spazzola Denman: come usarla

La spazzola Denman è l'ideale per i capelli ricci, per via delle tante setole a disposizione per arricciarli e volumizzarli.

I capelli sono parte della bellezza femminile. Per averli nel modo migliore è necessario curarli e trattarli con prodotti e strumenti specifici. In caso di capelli ricci, quindi paarmente difficili da acconciare, un aiuto è sicuramente la spazzola Denman he permette di volumizzarli. Scopriamo come usarla e i modelli in commercio.

Spazzola Denman

Quando si tratta di capigliatura, si sa che per ogni capello vi è un prodotto e anche un accessorio specifico. La spazzola Denman, a tal proposito, è un tipo di accessorio considerato ideale per i capelli ricci, ma si addice anche a qualsiasi altra capigliatura. Non va a danneggiare o spezzare il capello, ma va bene anche per chiome non mosse.

Ottima anche per i capelli fini poiché dispone di setole in nylon che risultano particolarmente resistenti e quindi adatte a questa capigliatura. Molto popolare come strumento per la capigliatura poiché è in grado di venire incontro alle esigenze di ogni donna, a prescindere dal tipo di chioma. Ha setole morbide per cui è possibile modificarla.

I capelli ricci hanno bisogno di una particolare hair routine con prodotti e balsami che siano adeguati e la spazzola Denman può davvero fare la differenza per quanto riguarda questo tipo di capigliatura. Uno strumento che rende i capelli maggiormente luminosi e belli. Un accessorio che nasce nel 1939, ma che non dimostra i suoi anni.

prende il nome dal suo inventore ovvero John Denman Dean che voleva aiutare a domare i capelli particolarmente ribelli della sorella, per cui ha ideato questo strumento di bellezza. Si distingue rispetto ad altri pettini o spazzole perché ha le setole in nylon impugnatura a goccia e dotata di cuscinetto che modella la chioma.

Spazzola Denman: usi

Un tipo di strumento come la spazzola Denman è particolarmente apprezzata perché in grado di districare i nodi e combattere il fastidioso effetto crespo. Le setole sono in nylon e possono essere di vario tipo. Proprio la forma e la quantità delle setole permettono di domare al meglio i capelli e realizzare onde che siano ben definite.

In base alla tipologia del riccio che può essere boccolo, per esempio, ecco che le file di setole cambiano. Un numero maggiore di file di settore si adatta molto bene ai capelli ricci, mentre una quantità minore è maggiormente indicata per una capigliatura più mossa. In base poi alle esigenze di ognuna è possibile aggiungere o rimuovere le setole.

Innanzitutto, usare la spazzola Denman è molto semplice. Prima di tutto, bisogna che i capelli siano bagnati in modo da poter districare i vari nodi in modo da avere, sin da subito, un risultato che sia maggiormente omogeneo. A seconda poi del tipo di capigliatura, si usa poi il prodotto maggiormente indicato.

I capelli vanno poi divisi in sezioni per poi passare la spazzola sotto ogni ciocca vicino alle radici per farla scorrere sino alle punte. Si consiglia poi di ripetere il procedimento fino a un massimo di 2-3 volte in modo da ottenere un risultato e lo stile di acconciatura delicato. La Denman D3 o D4 sono l’ideale per chi ha una massa di capelli ricci.

Spazzola Denman: modelli Amazon

Un accessorio di bellezza per la chioma disponibile su Amazon con varie offerte. Cliccando la foto dell’e-commerce si presentano varie caratteristiche. Qui sotto una classifica delle tre tipologie di spazzola Denman da ordinare a seconda delle proprie esigenze con una descrizione di ognuna.

1)Denman curly hair brush D3

Una spazzola nei colori nero e rosso indicata per capelli ricci che devono essere domati. Un modello multifunzionale in grado di districare i nodi, arricciare e lisciare i capelli. Ha una punta arrotondata e ben 7 file di denti. Un modello unico che offre la massima resa dall’impugnatura a goccia, quindi comoda da usare.

2)Denman cushion hair brush (medium)

Un modello di dimensioni medie con diverse setole in nylon in grado di donare la migliore presa e stile al capello. Le setole in nylon sono in grado di dare luminosità alla chioma. Molto flessibile in grado di penetrare nel capello. Molto leggera e indicata anche per le extensions.

3)Denman (small) thermo ceramic hourglass

Un modello che permette di definire i contorni del capello partendo dalle radici e dando volume. Si può usare benissimo anche con l’asciugacapelli. Dona capelli ricci voluminosi e onde ben definite. Si consiglia di partire dalle radici per ottenere il massimo volume.

Insieme alla spazzola Denman, anche alcuni consigli utili per i capelli ricci e trattarli adeguatamente.