Soleil Sorge ha replicato alle parole di Cristina Quaranta in merito alla sua partecipazione al GF Vip 6.

Soleil Sorge contro Cristina Quaranta

A quanto pare Cristina Quaranta non è una fan di Soleil Sorge e nelle ultime ore al GF Vip è arrivata a dire che avrebbe “affogato” l’influencer.

Soleil Sorge ha replicato affermando: “Ero terrorizzata quando l’ho sentita dire che mi avrebbe affogata, io lì ho detto “aiuto, una che dice che mi vorrebbe affogare mamma mia”. Se vuole fare una sfida di nuoto ci vediamo in piscina“. L’influencer, ospite a GF Vip Party, ha anche aggiunto:

“Il mio tweet è stato molto ironico perché ormai c’è una fila immensa di persone che puntualmente arrivano e attaccano, e tu lo sai meglio di me quanto le persone amino magari inventarsi delle critiche o avere comunque un’opinione su una persona spesso attaccando per creare un po’ di hype intorno a sé, no? Lo fanno spesso, spesso non hanno neanche i presupposti, spesso non ti conoscono e quante volte succede.

Quindi ti dico la verità, ormai ho imparato a farmi scivolare addosso queste cose, e come al solito io aspetto sulla sponda del fiume perché prima o poi le persone devono stare sempre attente a parlare degli altri, giudicare e quant’altro perché è un attimo che si fanno delle figure non proprio bellissime e allora io lì mi diverto. E non vorrei mai che queste persone avessero questo tipo di situazione e allora ho twittato quella cosa”.