Soleil debutta come cantante: l'annuncio dell'influencer italo-americana fa impazzire i fan.

Soleil Sorge, dopo aver vestito i panni di Vippona e opinionista, è pronta per debuttare come cantante. L’annuncio arriva dal suo profilo Instagram, dove si è divertita a testare l’inventiva dei fan.

Qualche giorno fa, Soleil Sorge ha fatto un annuncio molto importante ai fan: il 15 novembre uscirà un lavoro a cui tiene molto.

“Ho concentrato le mie energie negli ultimi mesi su una piccola ma immensa creatura di cui vi parlerò nei prossimi giorni“, ha ammesso su Instagram. L’influencer italo-americana non ha dato molte spiegazioni, ma si è divertita a lanciare qualche piccolo indizio. In una stories, di certo la più eloquente, si è mostrata in uno studio di registrazione.

Soleil: il debutto è fissato al 15 novembre

A didascalia dello scatto che la ritrae in studio di registrazione, Soleil ha scritto: “You don’t even know” ovvero “Non avete idea!”.

La Sorge ha davanti a sé un microfono, una pianola e un computer. Su quest’ultimo compare un programma di file audio, dettaglio che fa pensare al suo debutto come cantante. Dopo aver condiviso questa foto, l’influencer ha sottolineato: “Non vi sfugge niente, avete capito a cosa sto lavorando?“.

Soleil incide una colonna sonora? Fuochino

I fan si sono sbizzarriti: qualcuno ha addirittura ipotizzato che il nuovo lavoro abbia a che fare con il GF Vip, nello specifico “narratrice delle clip“.

Il seguace che si è avvicinato di più, però, è uno: “Colonna sonora?“. Soleil Sorge ha risposto: “Fuochino“.