Grande emozione per Sofia Richie. La giovane modella diventerà presto mamma di una meravigliosa bambina: è incinta del primo figlio dal marito Elliot Grainge.

Sofia Richie è incinta: aspetta la sua prima bambina

La notizia è stata svelata dalla modella in un’intervista esclusiva a Vogue, in cui ha posato in una serie di scatti con il suo tenero pancione e ha rivelato con emozione i dettagli della sua gravidanza. “L’ho scoperto molto presto. Ero incinta di circa quattro settimane, in viaggio a Milano per la Settimana della Moda, e stavo andando alla sfilata di Prada. Dovevo fare un giro veloce di 24 ore e mi sono sentita malissimo, ma non ci ho pensato molto. Pensavo fosse il jet lag“. Appena tornata a Los Angeles, ha raccontato di aver fatto ben tre test di gravidanza, tutti positivi: “Abbiamo pianto entrambi. È stato pazzesco e travolgente ed è stato faticoso non dirlo a nessuno“.

Sofia Richie e Elliot Grainge presto genitori: la loro storia d’amore

Nonostante la modella abbia condiviso apertamente la sua vita amorosa in passato, con Elliot Grainge è stato diverso. Fin dal loro primo incontro, la coppia è stata estremamente riservata, mantenendo lo stesso approccio anche per quanto riguarda la gravidanza. I due si sono conosciuti nel 2021. Una frequentazione iniziata come una semplice amicizia, e poi diventata qualcosa in più. La modella ha rivelato di aver capito fin da subito di non aver mai provato un amore così intenso e profondo: “Quando abbiamo iniziato a frequentarci sapevo che era mio marito. Ho sentito questo amore per lui che non avevo mai provato in vita mia“. Tanto che, soltanto un anno dopo l’inizio della loro storia, Elliot Grainge le ha chiesto di sposarlo. Nel 2023 poi è arrivato il matrimonio: una celebrazione romantica, presso l’iconico Hôtel due Cap-Eden-Roc di Antibes, nel sud della Francia, in presenza di numerose celebrità dello spettacolo, della musica e della moda. Nel corso dell’intervista a Vogue, Sophie Richie ha rivelato che il suo sogno era da sempre quello di avere una bambina, un desiderio condiviso con estrema gioia anche dal marito. Ora, con la loro prima figlia in arrivo, si completa questa meravigliosa storia d’amore, dando inizio ufficialmente ad un nuovo emozionante capitolo della loro vita. Congratulazioni ai futuri genitori!

