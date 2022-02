Lo smalto termico è la nuova tendenza unghie 2022. Ma come funziona questo smalto che è già l’ossessione di moltissime nail addicted e che è finalmente arrivato in Italia?

Smalto termico: cos’è e come funziona

Lo smalto termico è una tipologia di smalto che possiede delle proprietà “magiche”.

Esso infatti se esposto a cambiamenti termici cambierà colore. Voi vi starete chiedendo, come è possibile? Questo è possibile, perché questi tipi di smalti contengono delle micro-capsule che vengono influenzate dalla temperatura riuscendo a cambiare il proprio colore di base, partendo all’inizio da una colorazione chiara fino ad arrivare a quella più scura. Inoltre, questo smalto si attiva non solo grazie agli sbalzi termici ma anche a contatto con l’acqua calda o fredda.

A differenza di altri semplici smalti, questo smalto è molto aggressivo proprio per questo si consiglia di utilizzarlo su unghie già smaltate precedentemente con il gel semipermanente o ricostruite. Infatti, se messo a stretto contatto con le unghie naturali, queste potrebbero indebolirsi e spezzarsi.

Come si applica

Se pensi che lo smalto termico abbia una particolare applicazione o sia difficile da usare, nessuna paura! Lo smalto termico si applica come un qualsiasi smalto gel semipermanente.

Inizia bufferando l’unghia per rimuovere residui e levigarla, poi applica una base in gel trasparente da lasciare in posa sotto la lampada per il tempo necessario. Adesso, applica una prima passata di smalto termico, lascia in posa nuovamente sotto la lampada e ripeti questo procedimento per una seconda volta.

Completa il tutto applicando un top coat (sigillante) in gel lucidante e sgrassando la superficie delle unghie con un detergente specifico. A questo punto potrai goderti e sfoggiare le tue incredibili unghie cangianti e dall’effetto camaleontico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chocojacknails (@chocojacknails)

Come rimuoverlo

Per rimuovere lo smalto termico, è importante limare la superficie lucida del prodotto senza andare mai a intaccare l’unghia naturale per evitare danni. Successivamente si va ad applicare un discetto imbevuto di solvente apposito per i prodotti in gel su ogni unghia ricoprendole con un po’ di carta stagnola per un tempo di posa di circa 10 minuti.

Dove acquistarli

Questi particolari smalti si trovano in tutti i negozi specializzati in prodotti per la nail art, e ovviamente nei saloni di bellezza professionali specializzati, ma è possibile trovare anche degli ottimi prodotti a prezzi modici su Amazon. Il migliore smalto da acquistare online è quello di Allenbelle, smalto termico semipermanente professionale di altissima qualità. Questo smalto si stende facilmente, ha un’ottima consistenza e una resa eccellente. Appena asciugato i colori risultano omogenei e compatti.

Chiara Ferragni e lo smalto termico

Il trend delle unghie che cambiano colore hanno attirato l’attenzione dell‘influencer Chiara Ferragni che non ha potuto resistere a questa nuova tendenza. Infatti ha sfoggiato le sue nuove unghie in diversi post ed ha condiviso con un video l’effetto dello smalto termico su Instagram: Chiara mostra come la sua manicure di un rosa acceso cambia colore tramutandosi in un arancione fluo, dopo aver passato le mani sotto la corrente d’acqua fredda.