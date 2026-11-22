Una coda bassa lucida, un fiocco di velluto nero e un'acconciatura che attraversa secoli di storia: ecco perché torna a Natale 2026.

La coda bassa è una delle acconciature più antiche e più ordinate che la storia del beauty conosca. Ha attraversato epoche molto diverse tra loro, dalle civiltà antiche agli eserciti, dall’aristocrazia europea alle studentesse americane. Oggi torna con un’immagine precisa: capelli tirati alla nuca, un fiocco nero e un aspetto composto, adatto alla tavola delle feste.

Il ritorno della coda bassa arriva in vista del Natale 2026, quando molte persone cercano un look semplice e curato da indossare in casa con parenti e amici. Il materiale a disposizione collega questa scelta a una riflessione più ampia: davanti allo specchio, scegliere con attenzione una pettinatura può essere un modo di dare peso alle proprie decisioni, anche quando si tratta di un dettaglio estetico.

Dalle civiltà antiche agli anni Cinquanta

La coda bassa compare nella storia della moda da molto prima del suo nome attuale. Il termine «ponytail» entra nell’inglese riferito all’acconciatura solo intorno al 1950. Negli Stati Uniti degli anni Cinquanta la coda diventa il simbolo della good girl, la ragazza ordinata e perbene, e compare persino sulla prima Barbie, uscita nel 1959.

Nei decenni successivi la coda passa attraverso figure molto diverse. Negli anni Sessanta Brigitte Bardot la porta spettinata, con un effetto più libero. Dagli anni Settanta Karl Lagerfeld la riporta bassissima alla nuca, fino a farne uno dei dettagli più riconoscibili della sua immagine. Il percorso dimostra che la stessa linea di capelli può cambiare significato a seconda di chi la indossa e del momento in cui compare.

Le campagne Calvin Klein degli anni Ottanta

Gli anni Ottanta sono ricordati soprattutto per capelli cotonati, laccati e voluminosi. Le fotografie di Bruce Weber per Calvin Klein mostrano invece un’altra parte del decennio, più sobria, fatta di maglia nera, camicia bianca, blazer, mocassini e capelli raccolti giù. Il profilo @Forgotten80s, che ha riportato in circolazione queste immagini, descrive la coda come una delle pettinature amate dalla fashion elite e dalle ragazze delle private school.

Le due campagne citate nel materiale sono la Calvin Klein Sport e la Calvin Klein Classifications. Nella prima tre ragazze, viste di spalle, portano code strette alla nuca con grandi fiocchi neri. Nella seconda il fiocco scompare: una coda media castano scuro, molto lucida, tirata indietro con un elastico minuscolo e abbinata a un blazer nero. Il materiale sottolinea che si tratta della stessa nuca con due atmosfere diverse.

Come portarla a Natale 2026

Le sfilate Autunno/Inverno 2026-27 hanno riportato la low ponytail da Prada, Fendi e Marni. Da Dior la coda compare morbida, con riga laterale e ciocche libere. Dopo diverse stagioni di chignon tirati, l’elastico torna verso la nuca.

Per il Natale 2026 il materiale propone una versione essenziale, ispirata alla campagna di Bruce Weber: riga pulita, capelli spazzolati, attacco molto basso e un fiocco di velluto nero di circa trenta centimetri. Il look si completa con un abito nero, una camicia bianca e un maglione semplice. Serve solo la coda e un elastico, mentre il resto del trucco e dei prodotti può restare nel beauty case.