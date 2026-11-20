Mentre le campagne beauty si assomigliano, Sonsie sceglie lo stop-motion manuale. Un film di 83 secondi, otto mesi di lavoro e zero intelligenza artificiale per raccontare la bellezza autentica.

Nel panorama delle festività, dove le proposte estetiche tendono a confondersi verso metà novembre, emerge una voce distintiva. Il brand Sonsie, fondato da Pamela Anderson insieme ai figli Dylan Jagger Lee e Brandon Thomas Lee, ha presentato un progetto visivo che rifiuta le scorciatoie digitali. L’opera, intitolata Where Does the Garden Go?, è un cortometraggio di 83 secondi che fonde riprese dal vivo e animazione stop-motion, costruito esclusivamente attraverso il lavoro manuale.

La produzione ha richiesto un impegno straordinario: otto mesi di lavorazione, il coinvolgimento di oltre venti professionisti, la creazione di undici marionette in carta velina e la posa accurata di 1.668 singoli fotogrammi. In nessuna fase del processo è stata impiegata l’intelligenza artificiale. Questa scelta radicale riflette la filosofia del marchio, ponendo l’autenticità al centro della narrazione di prodotto.

La magia della serra invernale e il viaggio notturno

La trama ruota attorno a una domanda semplice ma evocativa: dove si nasconde la natura quando il gelo arriva? Nel racconto, mentre l’inverno avvolge il giardino di Sonsie, le creature del bosco cercano rifugio in una serra incantata, un luogo dove la vita continua a prosperare nonostante il freddo esterno. È qui che avviene la preparazione dei doni, avvolti con cura artigianale.

Pamela Anderson appare nel film sotto forma di una versione in miniatura di sé stessa, vestita con una riproduzione fedele del suo maglione reale. Accompagnata dal cane Zeus, anch’esso trasformato in pupazzo, attraversa il cielo notturno per consegnare i regali. La co-regia è affidata a Dylan Jagger Lee e all’artista parigina Alix Bortoli, responsabile dell’animazione e della costruzione delle scenografie. Per integrare l’attrice nel mondo miniature, sono state ricostruite parti del set in dimensioni reali all’interno di un vero giardino, utilizzando la tecnica del matte painting già vista ne Il Mago di Oz.

Artigianalità come dichiarazione d’intenti

«Real and authentic is everything at Sonsie, so stop-motion was the first idea», ha dichiarato Dylan Jagger Lee. «Nobody wanted to do it any other way». Queste parole sottolineano come la complessità produttiva non sia un ostacolo, bensì il cuore stesso del messaggio. Brandon Thomas Lee collega questo processo lento alla linea di cinque prodotti del brand, basata sul concetto di slow beauty. Ogni fotogramma doveva giustificare il tempo investito, così come ogni ingrediente nella skincare deve meritare la sua presenza.

L’approccio viene definito dalla stessa Anderson come «kind of analog and rebellious». La decisione di animare a 12 fotogrammi al secondo implica dodici interventi manuali per ogni secondo di girato. Solo la scena del laboratorio ha richiesto quasi quattro giorni di lavoro, mentre la casa sull’albero ha impegnato il team per tre settimane. Le miniature dei protagonisti, realizzate con carta velina e filo metallico, riprendono dettagli specifici, come il mantello del cane Zeus.

Il lancio dell’Holiday Shop e le offerte festive

Il film accompagna l’apertura dello Holiday Shop di Sonsie, proponendo confezioni regalo selezionate. Tra queste spiccano The Hydration Duo, disponibile a 84 dollari, e The Sonsie Bundle, offerto a 168 dollari. L’esperienza visiva diventa così un’estensione tangibile della filosofia del brand, invitando i consumatori a riscoprire il valore della pazienza e della manifattura tradizionale in un’epoca dominata dalla velocità algoritmica.