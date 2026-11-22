Una limited edition di tre prodotti dedicata alle costellazioni e ai fenomeni celesti, pensata per i party look delle Feste.

Il cielo notturno, le costellazioni e la mitologia cosmica arrivano anche nel make up. Le texture perlate e iridescenti delle polveri e le finiture metallizzate dei rossetti diventano una tavolozza con cui riprodurre i bagliori delle stelle, aggiungendo una nota misteriosa al trucco di viso, occhi e labbra.

Il periodo che precede la stagione invernale e le Feste è, secondo il brand, il momento giusto per provare le tonalità più profonde e scintillanti, da abbinare ai party look serali. Notino ha raccolto questa tendenza nella Celestial Collection, una limited edition composta da tre prodotti dedicati alle costellazioni e ai fenomeni celesti.

La palette Cassiopeia per lo sguardo

Il prodotto di punta è la Celestial Collection Cassiopeia Eyeshadow Palette, una palette di 8 nuance che combina 7 texture perlacee con un unico nero satinato intenso. I colori spaziano dal blu notturno alle sfumature rosate e argentee dell’alba, con accenti dorati che richiamano il bagliore delle stelle e il passaggio di una cometa. Gli ombretti si sfumano e si sovrappongono con facilità.

Sul lato destro della palette è integrato un pulisci-pennelli, utile per rimuovere i residui perlati dagli strumenti senza dover usare un pennello diverso per ogni tonalità.

L’illuminante Full Moon e il rossetto Orion’s Kiss

Il Full Moon Highlighter è un illuminante multifunzione che crea un finish luminoso e scintillante, con effetto pelle bagnata. La base traslucida e le perle iridescenti bianco-argento riproducono il chiarore lunare e restituiscono bagliori che cambiano con il movimento. La texture leggera, cremosa e cipriata si fonde con la pelle di viso e corpo e permette di modulare l’intensità dell’effetto. Sul pack è raffigurata la costellazione del Cane Maggiore.

Il terzo prodotto è il rossetto liquido matte con glitter Orion’s Kiss, in tre tonalità dedicate alle stelle della costellazione di Orione. Betelgeuse è un rosso intenso con perle dorate, Meissa è un rosa delicato con perle della stessa nuance e Saiph è un nude sui toni del mattone illuminato da perle dorate. Appena applicato, il rossetto ha un finish opaco metallizzato. Premendo e unendo le labbra compaiono le particelle perlacee microincapsulate.

Marek Nepožitek, Direttore Creativo del brand Notino Collection, spiega l’idea alla base della formula: “Volevamo che le formule riproducessero concretamente i fenomeni del cielo notturno”. Sull’effetto del rossetto aggiunge: “Vedere l’effetto opaco metallizzato trasformarsi in una brillante finitura perlata con una semplice pressione delle labbra è proprio come osservare le stelle illuminare all’improvviso il buio”.

Notino opera dal 2004 con una gamma ampia di prodotti a prezzi convenienti e consegne rapide in tutta Europa. Per il make up, la piattaforma offre uno strumento che permette di scattarsi un selfie e vedere l’effetto sul proprio viso grazie allo specchio virtuale. I tre prodotti della collezione sono acquistabili sul sito, e il rossetto Orion’s Kiss è in sconto del 56%.