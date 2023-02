Un altro lutto devastante per Sharon Stone: è morto il fratello Patrick Joseph. L’uomo è deceduto a soli 57 anni, a causa di un arresto cardiaco. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa attrice.

Sharon Stone in lutto: è morto il fratello Patrick Joseph

Sharon Stone sta vivendo anni terribili. Dopo la morte del nipotino di soli 11 mesi, avvenuta nel 2021, adesso si trova a piangere il fratello Patrick Joseph. L’uomo è deceduto domenica scorsa in Pennsylvania. Aveva soltanto 57 anni e, stando alle prime informazioni rese pubbliche da TMZ, è scomparso per un attacco di cuore causato da una malattia cardiaca.

Le prime parole di Sharon Stone

Tramite il suo profilo Instagram, Sharon Stone ha confermato la morte del fratello.

“Rip, rest in peace“, ha scritto l’attrice a didascalia di una foto che la ritrae con Patrick Joseph. Al momento, non si sa se il familiare sia deceduto in casa oppure in ospedale. In un video condiviso sui social in un secondo momento, l’interprete ha aggiunto: “È vero, ho perso mio fratello. (…) Negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare un’enorme perdita. (…) Continuate a essere gentili“.

Il fratello di Sharon Stone era il padre di River

Il fratello di Sharon era il padre del piccolo River, il bimbo morto nel 2021 a causa di un’insufficienza d’organo. Patrick Joseph lascia la moglie Tasha e due figli.