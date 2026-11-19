Undici anni di iniziative diplomatiche, una nuova edizione dedicata ai territori e un calendario di appuntamenti che attraversa Europa, Americhe e Nord Africa.

La cucina italiana è stata iscritta nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO il 10 dicembre 2025. Per la prima volta la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, giunta all’undicesima edizione, si svolge sotto il riconoscimento internazionale, con il tema territori e filiere d’eccellenza.

L’inaugurazione istituzionale si è tenuta alla Farnesina il 17 novembre, alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani e del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Gli eventi si concentrano tra il 16 e il 22 novembre 2026 e coinvolgono la rete diplomatica italiana con incontri, degustazioni, attività formative e iniziative di promozione.

Cipro: dalle aule universitarie alla Community Kitchen

L’ambasciatrice d’Italia a Cipro, Antonella Cavallari, ha aperto l’undicesima edizione sottolineando che il riconoscimento dell’UNESCO riguarda un modo di vivere la tavola: convivialità, rispetto della stagionalità, saperi tramandati di generazione in generazione e legame con i territori. L’ambasciata ha organizzato il programma insieme alla Cyprus University of Technology, al comitato locale della Società Dante Alighieri, al Terra Santa College e all’organizzazione Opu.

Il percorso è partito a Paphos con due giornate di formazione pratica per gli studenti dell’università, guidati dallo chef Marcello Zaccaria. La serata successiva gli studenti hanno preparato una degustazione dedicata al Nord Italia, con baccalà mantecato e polenta, tortelli alla bietola, focaccia ligure e sbrisolona lombarda. Il 21 novembre Zaccaria terrà una dimostrazione con degustazione al Picnic, nella città vecchia di Nicosia.

Il 28 novembre il laboratorio Mani in pasta coinvolgerà i bambini della Dante Alighieri e del Terra Santa College, che prepareranno pane, pizza e pasta fresca imparando il lessico italiano della cucina. A dicembre la Community Kitchen di Opu chiuderà il programma con i dolci natalizi, tra la preparazione degli struffoli napoletani e una degustazione di panettone. Cavallari ha infine annunciato che dal 2027, insieme alla Camera di Commercio Italo-Cipriota, partirà il percorso per assegnare ai ristoranti italiani dell’isola il marchio Ospitalità Italiana di Unioncamere.

Gli appuntamenti all’estero, da New York a Tripoli

A New York, il 18 novembre, l’Istituto Italiano di Cultura ospita una masterclass sulla preparazione dei cavatelli e sulla cultura gastronomica campana. L’iniziativa è organizzata con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite e il Centro Studi Dieta Mediterranea Angelo Vassallo. Interverranno il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, Sara Roversi, fondatrice del Future Food Institute, e quattro ambasciatori della Dieta Mediterranea, che presenteranno tecniche e tradizioni del Cilento.

A Varsavia, il 20 novembre, è in programma la conferenza dedicata all’autenticità della cucina italiana, ai prodotti DOP e IGP e alle strategie di comunicazione sui social. In Polonia la rassegna coinvolge 17 ristoranti italiani distribuiti in sei città, con menu speciali. Sempre il 20 novembre, a Belgrado, lo chef Antonio Tubelli terrà una masterclass per giovani cuochi provenienti da Serbia e Bosnia ed Erzegovina, organizzata con l’Ambasciata italiana e l’UNDP nell’ambito di un progetto sul turismo sostenibile, digitale e inclusivo.

Il 21 novembre il quartiere Barrio Italia di Santiago del Cile ospiterà una giornata aperta al pubblico con dimostrazioni, degustazioni, spettacoli e attività per bambini. Lo stesso giorno a Tripoli si terrà la finale di una gara culinaria per giovani libici, organizzata dall’Ambasciata d’Italia e dal Desk ICE con la scuola ALMA. Il vincitore accederà all’Italian Pasta Program, un corso intensivo di tre settimane previsto a luglio 2027, con la possibilità di uno stage di due mesi.

Export agroalimentare e filiere pugliesi al centro del tema

Secondo i dati diffusi dalla Farnesina, nel 2025 le esportazioni agroalimentari italiane hanno raggiunto 70,9 miliardi di euro, pari all’11% dell’export nazionale. Durante l’inaugurazione è stato presentato il Vademecum sui benefici salutari della cucina italiana, curato dalla Fondazione OnFoods, mentre la convenzione con la Federazione Italiana Cuochi è stata rinnovata. È inoltre in arrivo la docuserie Paesaggi d’Italia, in otto puntate, dedicata ai siti UNESCO e alle eccellenze enogastronomiche.

Il 19 novembre 2026 Coldiretti Puglia ha richiamato il contributo dell’agricoltura pugliese, con olio extravergine d’oliva, grano duro, ortofrutta, formaggi, legumi e prodotti della pesca. L’organizzazione chiede che il riconoscimento si traduca in opportunità di mercato e in un prezzo adeguato per il lavoro di agricoltori e allevatori, oltre a una maggiore trasparenza sull’origine delle materie prime. In Puglia sono state raccolte oltre 100.000 firme per chiedere più chiarezza in etichetta e il contrasto alle imitazioni che evocano il Made in Italy.