Al supermercato bastano pochi minuti e qualche semplice controllo per scegliere uova di qualità, a partire dal codice stampato sul guscio.

Ogni giorno milioni di italiani prendono un cartone di uova quasi senza pensarci. Eppure riconoscere le uova di qualità richiede poca competenza: basta saper leggere ciò che è già stampato sul guscio e applicare alcuni controlli semplici, sia prima dell’acquisto sia una volta tornati a casa.

Il codice sul guscio, una mappa dell’uovo

Sul guscio è impresso un codice alfanumerico che racconta la provenienza e il metodo di allevamento. La prima cifra, da 0 a 3, indica come vivono le galline. Lo 0 identifica le uova biologiche, prodotte con mangimi bio e spazi esterni. Lo 1 indica le galline allevate all’aperto, che possono razzolare per alcune ore al giorno. Il 2 riguarda l’allevamento a terra, con galline libere di muoversi in un capannone senza gabbie. Il 3 corrisponde all’allevamento in gabbia, con spazi molto ridotti.

Dopo la cifra iniziale compaiono le due lettere del Paese di produzione, IT per l’Italia, seguite dal codice del comune, dalla sigla della provincia e dal numero dell’allevamento. Questo insieme di informazioni consente di risalire all’origine del prodotto.

Categoria A e differenza tra fresco ed extra fresco

Le diciture uova fresche e uova extra fresche non sono equivalenti. La Categoria A comprende le uova destinate al consumo diretto che si trovano nei supermercati. Le uova extra fresche hanno una data di confezionamento più recente e conservano meglio le caratteristiche organolettiche, ma per un periodo più breve.

La data di scadenza resta un riferimento utile, anche se non basta da sola. Un uovo conservato male può perdere freschezza prima della scadenza, mentre un prodotto acquistato da un produttore locale con buone pratiche di stoccaggio può risultare più integro.

Il test del galleggiamento in casa

Per verificare la freschezza a casa si può usare il test del galleggiamento. Basta immergere l’uovo in un bicchiere d’acqua fredda. Se resta sul fondo in orizzontale è in ottimo stato. Se si inclina con la punta verso il basso è ancora consumabile ma non è più giovane. Se galleggia va scartato.

Il principio è semplice: col tempo l’acqua evapora attraverso il guscio e la camera d’aria si ingrandisce, rendendo l’uovo più leggero. Il test non danneggia l’uovo e non richiede strumenti.

Guscio e albume come indizi

Il guscio integro e opaco conserva la cuticola, la pellicola naturale che protegge l’uovo. Un guscio lucido può indicare un lavaggio, che rimuove questa barriera. Una volta rotto, un uovo fresco ha un albume denso che non si spande molto, mentre un albume acquoso segnala un uovo meno fresco. Il tuorlo alto e ben centrato è un altro segno di freschezza, indipendentemente dal colore, che dipende dall’alimentazione della gallina.

Conservazione in frigorifero

Per mantenere la qualità conviene riporre le uova in frigorifero, lontano da cibi dall’odore forte, perché il guscio poroso assorbe gli aromi. Va tenuta la punta verso il basso, così il tuorlo resta centrato. Non bisogna lavare le uova prima di riporle, perché la cuticola le protegge meglio. Infine, un guscio incrinato va scartato, perché lascia entrare i batteri.