Una puntata di La Ruota della Fortuna tra tabelloni musicali, dorayaki e una nuova campionessa.

Anche in questa puntata la musica dal vivo ha accompagnato l’ingresso di Gerry Scotti nello studio de La Ruota della Fortuna. Il conduttore ha ricordato che tutta la musica del programma viene eseguita dal vivo, una scelta che considera un tratto distintivo del format, da sempre legato alla band che accompagna il gioco.

I concorrenti e i primi tabelloni

A difendere il titolo era Giacomo, appassionato di fumetti e videogiochi, che la sera precedente aveva vinto 38.200 euro. Lo sfidavano Paola, insegnante di inglese originaria di San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, e Luca, responsabile informatico. In studio era presente anche Raffaele, compagno di Paola.

Il primo tabellone riguardava la cucina giapponese, con i dorayaki, dolcetti farciti con marmellata di fagioli, indovinati da Giacomo. Il secondo, dedicato ai pipistrelli, ha visto Gerry Scotti rivelare la soluzione per errore prima della partenza del gioco, chiedendo scusa ai concorrenti. Giacomo ha poi risolto anche questo tabellone, e Scotti ne ha lodato la correttezza sottolineando che né lui né Samira conoscono in anticipo i contenuti.

La vittoria di Paola

Il tabellone musicale su No Woman, No Cry di Bob Marley è stato risolto da Paola, che in un solo giro ha accumulato 12mila euro. Nel tema Chiacchiere da bar, Luca ha risolto il rebus mentre Samira introduceva l’accento italiano più sexy, con la battuta: Viva il napoletano, viva Luigi, l’ammore mio, riferita al fidanzato Luigi Punzo.

Dopo il Jackpot e la manche Express, la sfida si è chiusa con Paola nuova Campionessa con 23.800 euro. Giacomo ha lasciato il gioco, mentre Raffaele, commosso, è stato rassicurato da Gerry Scotti: “È orgoglioso di te”. Nella Ruota delle Meraviglie, Paola ha indovinato il tabellone legato alla terza busta, che conteneva 100 euro.