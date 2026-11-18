Alla Farnesina prende il via la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, con il Ministro Lollobrigida che parla di un settore vicino al 15% del Pil.

La cucina italiana non è soltanto un patrimonio da custodire, ma anche un settore che, secondo le parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, pesa quasi per il 15% del Pil. Il dato è stato presentato all’inaugurazione della XI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, ospitata alla Farnesina alla presenza del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il tema di quest’anno è il riconoscimento UNESCO della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’Umanità. Lollobrigida considera la tavola un mezzo per costruire buone relazioni tra paesi, e definisce i cuochi italiani nei cinque continenti come ambasciatori informali che affiancano la diplomazia e aiutano le imprese all’estero a rendere il Made in Italy un marchio di qualità, in un mercato dove molto si gioca sul prezzo.

Export, valore aggiunto e turismo

Le esportazioni agroalimentari valgono 72,6 miliardi di euro, un risultato che, secondo il ministro, ha portato l’Italia a essere in Europa la prima nazione per valore aggiunto. Il Paese conta su piccole imprese che lavorano in rete, perché da solo il territorio italiano, pari allo 0,2% di quello agricolo mondiale, non può competere con le economie di scala. Lollobrigida sostiene che il lavoro delle associazioni agricole, del commercio e dei consorzi abbia reso l’Italia più credibile.

Il Ministro degli Esteri Tajani ha indicato il turismo delle radici come strumento per far conoscere i piccoli borghi da cui sono partiti gli italiani oggi residenti all’estero. Anche la cucina, in questa visione, serve a promuovere i prodotti nazionali e a portare visitatori nel Paese.

Mercati da conquistare e iniziative in corso

Tra i mercati prioritari Lollobrigida indica l’India, l’America Latina con l’accordo con il Mercosur, la Cina e i paesi del Golfo. Il ministro ha citato anche la riduzione dei dazi americani, che favorisce l’export di pasta negli Stati Uniti, e la candidatura di Maurizio Matrina alla guida della FAO.

Nel corso dell’evento sono stati presentati un Vademecum sui benefici salutari della cucina italiana, realizzato con la Fondazione OnFoods, e la docuserie Paesaggi d’Italia, prodotta con il Gambero Rosso in otto puntate. È stato inoltre rinnovato l’accordo tra la Farnesina e la Federazione Italiana Cuochi. Sono previsti anche dieci video realizzati con GialloZafferano e cinque incontri dal vivo nelle sedi diplomatiche di Belgrado, Madrid, Parigi, Washington e Smirne.