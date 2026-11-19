Due costate quasi identiche, una con grasso bianco e una con grasso color burro: quale scegliere e perché il colore conta meno di quanto pensiamo.

Al banco della macelleria capita spesso di trovarsi davanti a due costate quasi identiche, una con il bordo di grasso bianco latte e l’altra color burro. Istintivamente si tende a scegliere la prima, come se il giallo indicasse un pezzo vecchio o esposto da troppo tempo. In molti casi, invece, la tonalità del grasso è naturale e dice soprattutto che cosa ha mangiato l’animale.

Il pascolo tinge il grasso di giallo

Il colore riguarda la carne bovina, mentre nel maiale e nell’agnello le cause sono diverse. Il giallo nasce dall’erba fresca, ricca di carotenoidi, gli stessi pigmenti che colorano carote e zucca. Nel bovino il principale è il betacarotene, che l’animale assume con il foraggio e deposita nel tessuto adiposo, dove il grasso assume gradualmente una sfumatura calda.

Cereali e mangimi concentrati contengono in genere quantità minori di questi pigmenti. Un’alimentazione più povera di carotenoidi porta quindi a un grasso più chiaro. Anche la razza e l’età dell’animale possono incidere: le Jersey e le Guernsey, razze da latte, sono note proprio per il colore giallo del loro grasso.

Una revisione scientifica pubblicata nel 2009 sulla rivista Meat Science, dal titolo Colour of bovine subcutaneous adipose tissue, ha individuato nella dieta il fattore esterno più influente sul colore del grasso bovino. Uno studio del 2018 sulla rivista Agro Productividad, intitolato Physiological Processes in the Synthesis of Yellow Fat in Grazing Cattle, ha descritto il meccanismo. I carotenoidi ingeriti in parte raggiungono l’intestino, vengono assorbiti e trasportati dalle lipoproteine fino al tessuto adiposo, dove si accumulano negli adipociti, le cellule del grasso, producendo la tinta gialla.

Come scegliere il taglio in base alla cottura

Il colore del grasso è solo un indizio, e il piatto che si ha in mente resta il criterio più utile per la scelta. Per una bistecca alla piastra servono pezzi teneri e ben venati, come la costata o il controfiletto. Bastano pochi minuti a fuoco vivo e la marezzatura, cioè le sottili venature di grasso che attraversano la fetta, si scioglie durante la cottura rendendo la carne più morbida e succosa.

Per il brasato della domenica o per il bollito conviene orientarsi su tagli ricchi di tessuto connettivo. Il cappello del prete, ricavato dalla spalla, è adatto al brasato al vino rosso. Il reale finisce spesso nella pentola del bollito, mentre il muscolo sopporta le cotture lunghe in casseruola. Crudi questi tagli risultano duri per via del collagene, la proteina del connettivo. Dopo ore di cottura dolce, però, il collagene si trasforma in gelatina, che addensa il sugo e rende la carne così tenera da sfilacciarsi con la forchetta.

La frollatura, cioè il riposo della carne dopo la macellazione, giova soprattutto ai tagli più pregiati. Per il brasato contano di più la pazienza e il coperchio della pentola. Al banco basta indicare al macellaio il piatto che si vuole preparare, che sia un ragù, una tagliata o il bollito di Natale, per ricevere un consiglio mirato sul pezzo da acquistare.

Come capire se la carne è fresca

Per valutare la freschezza, il naso e il tatto danno indicazioni più affidabili della vista. Tra i segnali di deterioramento ci sono un odore sgradevole e una superficie appiccicosa o viscida al tocco. Se la carne scurisce, di solito è solo l’effetto dell’ossigeno, lo stesso che scurisce un arrosto lasciato una notte in frigorifero. Il fenomeno è normale.

Il Senasa, il Servizio Nazionale per la Calidad Agroalimentaria dell’Argentina, nel post pubblicato il 13 consiglia di privilegiare la carne con grasso molto bianco come uno dei primi criteri di freschezza. Lo stesso ente suggerisce di controllare un rosso intenso e brillante, una consistenza soda ed elastica e l’assenza di liquidi che potrebbero contaminare altri alimenti.

Un grasso giallo non indica di per sé una carne deteriorata. Il colore può avere origine naturale legata alla dieta dell’animale, quindi va valutato insieme alle altre caratteristiche del prodotto e alle condizioni di conservazione. Restano valide le regole abituali: controllare la scadenza, leggere l’etichetta e riporre subito la spesa in frigorifero.