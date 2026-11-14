Non siamo complicate: salute femminile e medicina di genere a Roma

Dolori senza risposta e sintomi liquidati come normali: a Roma un incontro dedicato alla salute femminile, pensato per dare voce alle pazienti.

Diagnosi che arrivano dopo anni, sintomi trattati come disturbi normali e dolori che restano senza spiegazione. Per molte donne, tutelare la propria salute vuol dire soprattutto riuscire a farsi ascoltare. È da questa esigenza che nasce «Non siamo complicate», un incontro sulla salute femminile in programma il 14 novembre 2026 al Leon’s Place Hotel di Roma.

L’iniziativa è stata ideata dalla dottoressa Simona Peri, esperta di stress cronico, e dal dottor Stefano Marwan Mangini, cardiochirurgo e angiologo. Il punto di partenza è semplice: le donne non sono complicate, e i loro sintomi meritano attenzione. Per molto tempo la ricerca clinica ha preso il corpo maschile come modello, lasciando in ombra alcune caratteristiche femminili. La medicina di genere nasce proprio per colmare questo vuoto e rendere più efficaci prevenzione, diagnosi e cura.

Una giornata per le pazienti, con spazio alle domande

L’evento non è un congresso per addetti ai lavori. È una giornata rivolta soprattutto alle pazienti, con posti limitati e un linguaggio accessibile, così da lasciare spazio a domande, ascolto e confronto. Si parlerà di patologie croniche, infiammazione, stress e dolore, ma anche di alimentazione, movimento e qualità della vita.

Al centro c’è una visione integrata della salute, che guarda alla persona nel suo insieme e non al singolo sintomo. Per questo interverranno professionisti di discipline diverse, tra cui il dottor Michele Bonaccorso, esperto di medicina della longevità, e la dottoressa Martina Lombardi, fisioterapista esperta di lipedema.

Fare rete tra specialisti può aiutare a costruire percorsi di cura più coordinati. Condividere le proprie esperienze con altre pazienti può offrire sostegno e ridurre il senso di isolamento. L’obiettivo è anche promuovere l’autonomia: fornire strumenti per capire la propria condizione, affrontare la quotidianità e partecipare con maggiore consapevolezza alle decisioni di cura.

Il team di specialisti e le visite a tariffe agevolate

A guidare il confronto sarà un’équipe con competenze che vanno dalla cardiologia alla ginecologia, dalla nutrizione alla fisioterapia. Tra i partecipanti figurano il dottor Stefano Marwan Mangini (cardiochirurgo e angiologo, esperto di lipedema), la dottoressa Simona Peri (esperta di stress cronico e patologie complesse), il dottor Michele Bonaccorso (anestesista ed esperto di terapia del dolore), il dottor Lorenzo Zelano (endocrinologo e diabetologo), il dottor Luigi Fasolino (ginecologo esperto di endometriosi e dolore pelvico cronico) e la dottoressa Eleonora Piccolo (ginecologa esperta di menopausa). Sono presenti anche biologi nutrizionisti, fisioterapiste, una chinesiologa e medici estetici.

Durante la giornata saranno disponibili esami, test e valutazioni specialistiche a tariffe agevolate, con sconti fino al 50%. Un’occasione per informarsi e prendersi cura di sé, in linea con l’obiettivo dell’incontro: ascoltare le donne, i loro bisogni e le domande che spesso restano senza risposta.