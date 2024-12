Un annuncio che ha sorpreso tutti

La notizia del fidanzamento tra Selena Gomez e Benny Blanco ha fatto il giro del web, suscitando l’entusiasmo dei fan e degli amanti del gossip. La cantante e attrice, 32 anni, ha condiviso la gioia della sua nuova avventura con un post su Instagram, dove ha mostrato il suo splendido anello di fidanzamento. La didascalia del post, “Il per sempre inizia ora…”, ha fatto sognare i suoi follower, mentre Benny ha commentato con affetto: “Aspetta… quella è mia moglie”.

Un amore che cresce nel tempo

Selena e Benny non sono nuovi l’uno all’altra. La loro amicizia risale a diversi anni fa, quando hanno collaborato insieme nel 2019 al singolo “I Can’t Get Enough”. Da quel momento, la loro connessione è cresciuta, fino a trasformarsi in una relazione romantica nel giugno 2023. La Gomez ha recentemente rilasciato il singolo “Single Soon”, prodotto proprio da Blanco, confermando ulteriormente il loro legame sia personale che professionale.

Un futuro luminoso insieme

Durante un’intervista al The Howard Stern Show, Benny aveva espresso il suo desiderio di un futuro insieme a Selena, affermando: “Quando la guardo… penso sempre che non esista un mondo migliore di questo”. Le parole del produttore musicale rispecchiano l’affetto che entrambi provano l’uno per l’altra, e i fan non possono fare a meno di sognare un matrimonio da favola. La coppia ha fatto il suo debutto ufficiale sul red carpet agli Emmy del 2024, mostrando al mondo la loro felicità.

Un amore che ispira

Selena ha parlato della sua relazione con Zane Lowe di Apple Music, sottolineando l’importanza di avere accanto qualcuno che la rispetti e comprenda il suo mondo. “Mi sento più al sicuro ed è stato davvero meraviglioso”, ha dichiarato, lasciando trasparire la sua felicità. Con un passato che include relazioni celebri, come quella con Justin Bieber, Selena sembra aver trovato in Benny un partner che la sostiene e la fa sentire amata.