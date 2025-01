Un invito a vivere con autenticità e fiducia in sé, oltre gli stereotipi

Un messaggio di autenticità e fiducia

La bellezza non ha età e L’Oréal Paris lo sa bene. Con la sua nuova campagna “L’età perfetta è ora”, il brand invita tutte le donne a prendersi cura di sé e a celebrare ogni fase della vita con autenticità e fiducia. Questo messaggio potente si distacca dagli stereotipi legati all’ageismo, promuovendo l’idea che ogni età possa essere un momento di bellezza e realizzazione personale.

Un evento imperdibile al Fuori Sanremo

Dal 11 al 15 febbraio, il Fuori Sanremo diventa il palcoscenico ideale per questa celebrazione. L’Oréal Paris allestirà la Maison L’Oréal Paris lungo Corso Imperatrice, uno spazio aperto al pubblico dove sarà possibile scoprire e testare i prodotti della linea Age Perfect. Qui, le visitatrici potranno vivere un’esperienza di bellezza personalizzata grazie a Visia, un innovativo strumento per lo screening della pelle, che offre un’analisi approfondita e una consulenza sulla skincare routine.

Attività e incontri con le celebrità

Ma non è tutto: la Maison non si limiterà a presentare i suoi prodotti, ma offrirà anche un ricco programma di attività e incontri con personalità di spicco del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti, nomi noti come Martina Luchena, Katia Pedrotti, Carla Gozzi e Francesca Busi, che condivideranno le loro esperienze e riflessioni sul tema della bellezza senza tempo.

Isabella Ferrari: madrina della campagna

Un momento clou dell’evento sarà la presenza di Isabella Ferrari, madrina della campagna, che si racconterà all’interno dell’installazione firmata L’Oréal Paris. La sua testimonianza sarà un’ispirazione per tutte le donne presenti, un invito a riflettere su come ogni fase della vita possa essere vissuta con grandezza e stile.

In un mondo che spesso tende a giudicare l’aspetto esteriore, L’Oréal Paris ci ricorda che la vera bellezza risiede nell’accettazione di sé e nella celebrazione delle proprie esperienze. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica e di scoprire che, in ogni momento della vita, Tu vali.