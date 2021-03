Il cambio di stagione è un po’ come organizzare l’armadio da cima a fondo: un trauma. E di certo, affrontarlo con questa “ansia”, non aiuta! Invece partire con i buoni propositi e con il giusto mood renderà il tutto meno faticoso e anche più veloce.

Ecco qui di seguito i consigli su come fare il cambio di stagione senza troppo stress.

Come fare il cambio di stagione: i consigli

Prima di affrontare l’accumulo di roba che uscirà dai nostri armadi e ci sommergerà, è bene mettere già in preventivo una cosa. Molti capi non torneranno più nei cassetti o nelle ante, ma avranno nuova vita in una nuova casa. Quindi, se siete accumulatrici seriali, fate un bel respiro e cercate di essere obiettive: così non potete più andare avanti! Se invece siete consapevoli che molti vestiti non li usate, allora potete procedere con l’eliminazione.

E ora, procediamo con gli step da seguire per il fatidico cambio di stagione:

Eliminate

Il primo step, come abbiamo appena detto, è “sbarazzarsi” di tutti quei vestiti e accessori che non usiamo, che non sapevamo manco di avere o che non ci valorizzano più. Procedete con ordine: partite da piccole sezioni dell’armadio, riponete il tutto su un piano d’appoggio e iniziate a suddividere, selezionando tra quello che terrete e quello che dovrete per forza eliminare.

Su alcune cose non siete convinte? Lasciatele da parte e deciderete poi in ultima analisi.

Il metodo del procedere per sezioni dell’armadio è molto utile e più funzionale, soprattutto per coloro che non amano questo tipo di lavori. E ancora, se non riuscite a liberarvi di niente, procedete con il test delle tre domande:

l’ho indossato quest’anno?

mi sta bene?

ho almeno altri due capi con cui abbinarlo?

Svuotate tutto l’armadio

Una volta passato in rassegna le diverse ante del vostro armadio e diviso tra quello da tenere e quello da eliminare, ponete tutto il guardaroba sul letto. Perché? Così vi sarà più semplice classificare le tipologie di indumento, dove collocarle e in che ordine mantenerle.

Stirate tutto

Prima di procedere con il riordine vero e proprio, procedete con la stiratura di tutti quei capi stropicciati o piegati male. In questo modo, una volta stirati e piegati con cura, vi verrà più facile creare un ordine e capire dove inserire una camicia piuttosto che un’altra.

Organizzate

E finalmente siamo arrivati alla parte più divertente o più tragica: organizzare tutto il guardaroba. Potete scegliere di suddividere il vostro armadio in diversi modi:

per colore

per stagione

per occasione d’uso.

Anche se si tratta di un cambio di stagione, non vi preoccupate, riorganizzare tutto è più fattibile di quello che potrebbe sembrare. Altro consiglio da seguire, soprattutto per chi ha poco spazio, è quello di piegare i diversi indumenti con la tecnica dell’arrotolamento. Così acquisterete più spazio e avrete la percezione di dove sono collocate tutte le cose, stresserete meno a trovarle la prossima volta!

Aiutatevi con delle scatole

Infine, ultimo consiglio utile è quello di aiutarvi a fare ordine e spazio con delle scatole o dei contenitori salva-spazio, appunto. Sceglieteli delle dimensioni che più vi servono e potete inserirci accessori o anche tutti gli indumenti che non utilizzate sempre o in quella determinata stagione.