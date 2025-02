Scopri come le artiste di Sanremo stanno dettando legge in fatto di stile e manicure.

Il Festival di Sanremo: un palcoscenico di stile

Il Festival di Sanremo non è solo un evento musicale, ma una vera e propria celebrazione della moda e della bellezza. Ogni anno, le cantanti in gara si sfidano non solo con le loro canzoni, ma anche con look che catturano l’attenzione del pubblico e degli esperti di moda. La 75esima edizione di quest’anno ha superato le aspettative, presentando una serie di outfit che mescolano eleganza e originalità in modi sorprendenti.

Manicure da sogno: le tendenze sul palco

Le manicure sfoggiate sul palco dell’Ariston sono diventate un vero e proprio fenomeno. Le artiste non si limitano a scegliere colori neutri o semplici french, ma osano con design audaci e creativi. Elodie, per esempio, ha incantato il pubblico con una nail-art diversa per ogni serata. Dalla prima puntata, dove ha abbinato un abito metallico a un french con punte silver, alla seconda, con uno smalto burgundy che richiamava il suo vestito di piume e frange di Gucci, ogni dettaglio è stato curato con attenzione.

Stile e originalità: le scelte delle artiste

Tra le più glamour di questa edizione spicca Rose Villain, che ha scelto un look minimal con unghie a mandorla color nude, permettendo così ai dettagli del suo abbigliamento di risaltare. Al contrario, Gaia ha optato per un design audace con unghie-armatura personalizzate, mentre Clara ha mantenuto uno stile classico con una nail-art in bianco latte. La creatività non ha limiti, come dimostra California dei Coma_Cose, che ha reinterpretato la french manicure con cuori rossi sulle punte, aggiungendo un tocco romantico al suo look.

La praticità incontra la bellezza

Non tutte le artiste, però, hanno scelto di seguire le tendenze della manicure. Joan Thiel, ad esempio, ha optato per un look senza smalto, per evitare il rischio di unghie rotte mentre suonava la chitarra. Questa scelta dimostra che, a volte, la praticità può prevalere sulla bellezza, ma non per questo meno stilosa. Ogni artista porta sul palco non solo la propria musica, ma anche un messaggio di stile che può ispirare il pubblico a sperimentare e osare nella propria vita quotidiana.