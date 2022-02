A un anno dalla vittoria dei Maneskin al Festival di Sanremo la band romana è tornata sul prestigioso palco e, al termine dell’esibizione, Damiano David si è sciolto in lacrime difronte al pubblico. Attraverso i social il cantante ha svelato perché.

Damiano David: le lacrime a Sanremo

Damiano David ha svelato attraverso i social i motivi per cui si sarebbe commosso sul palco di Sanremo e, nelle sue stories, ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto durante questi mesi in cui lui e la sua band, i Maneskin, hanno raggiunto la vetta del successo internazionale (dopo il Festival infatti hanno ottenuto la vittoria anche all’Eurovision Song Contest).

“Grazie a tutti voi che avete compreso il significato ed il peso di questa canzone nella mia vita.

Grazie ai miei compagni che la portano sul palco insieme a me – ha scritto il cantante nel messaggio – Grazie a Fabrizio Ferraguzzo che l’ha prodotta ed oggi è la nostra spalla, migliore amico e manager“, e ancora: “Grazie ad Amadeus che mi ha dato l’occasione di portarla sul palco più importante d’Italia. E grazie a te Giorgia che me l’hai fatta scrivere e vivere. A tutti voi, e alla musica, semplicemente grazie“, ha scritto il cantante, dedicando un ringraziamento speciale alla fidanza, Giorgia Soleri, con cui da qualche settimana si vociferava fosse in corso una crisi.

La presunta crisi

Damiano David e Giorgia Soleri hanno vissuto la loro storia d’amore nel massimo riserbo e solo un anno fa i due sono usciti allo scoperto rivelando di essere una coppia. Da alcune settimane circolano voci riguardanti una presunta crisi tra i due ma, attraverso i social, Damiano ha sempre messo a tacere le indiscrezioni in circolazione.

Giorgia Soleri e la convivenza

Da qualche mese Damiano David e Giorgia Soleri sono andati a vivere insieme. I due sono più uniti e innamorati che mai ma da tempo, sui social, c’è chi ha provato ad attribuire a Damiano numerose e presunte liaison con altre donne. Il cantante non ha mai confermato nessuna delle indiscrezioni in circolazione.